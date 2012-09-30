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Dünya

Facebook 'beğen' butonuna 12 yıl hapis

Filipinler'de Siber Suö Önleme Yasası tüm dünyada tepki çekerken, 25 milyon Facebook ve 10 milyon Twitter kullanıcısı imza kampanyası başlattı

30 Eylül 2012 16:59

Filipinler'de Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun 12 Eylül tarihinde imzalamış olduğu Siber Suç Önleme Yasası tüm dünyadan tepki uyandırdı.

Gösterişte, siber seks, pornografi ve hack'lemeyi hedef alan yasa tasarısında, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde başkalarının 'suç' sayılabilecek ifadelerini 'beğenen' ya da 'retweet' eden kişilerin de ceza almasına neden olacak. Bu kişiler suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezası alacak.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; 25 milyon Facebook, 10 milyon Twitter kullanıcısı bulunan ülkede, yasanın değişmesi için imza kampanyası başlatıldı. Bir grup hacker yasayı protesto için hükümete ait internet sitelerini hack'ledi. Human Rights Watch da yasaya karşı bir bildiri yayınlayarak, yasanın ifade özgürlüğü için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

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