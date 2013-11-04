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Facebook BDP yasağını kaldırdı

BDP'nin facebook sayfasının tekrar erişime açılmasının ardından BDP Basın Yayın Komisyonu tarafından 'sayfamızın kapatılmasının hatalı olduğu kabul edilmiştir' açıklaması yapıldı

04 Kasım 2013 18:34

BDP Basın Yayın Komisyonu, BDP'nin Facebook sayfasının kullanıma yeniden açıldığını açıkladı.Geçtiğimiz günlerde BDP'nin hem İstanbul il teşkilatının hem de genel merkeze ait sayfasını yayına kapatan sosyal paylaşım sitesi Facebook, sayfayı tekrar kullanıma açtı. BDP "Yaptığımız görüşmeler sonucunda sayfamızın yayım yasağı kaldırılmış, böylece yasaklamanın hatalı olduğu da kabul edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, BDP Basın Yayın komisyonu, BDP sayfasının açılması için temel argümanları olan Facebook kurallarının hem evrensel medya normlarına, hem de Türkiye doğası ve gerçeklerine uyarlanması gerekliliğinin ortadan kaldırılmadığına da dikkat çekti.

“Sadece partimizin sayfasının açılması yeterli değildir. Evrensel medya normlarına uygun olarak yayım yapan tüm sayfaların açılması talebimiz devam etmektedir” denilen açıklamada konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyunun bilgisine sunulacağı da vurgulandı.

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