BDP'den 'Facebook'a tepki: Partimiz sansürleniyor

BDP ’den yapılan açıklamada, İstanbul il teşkilatının ardından genel merkeze ait sayfanın da Facebook tarafından kapatıldığı belirtilerek, partilerinin siyasi, politik, barışçıl mesajlarının sosyal medya üzerinden yaygınlaşmasını engellemek amacıyla çağdışı yol ve yöntemlere başvurulduğu savunuldu.

BDP Basın Yayın Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Facebook'un partimize yönelik sansür politikası, siyasal alanda yürütülen baskı politikasının bir benzeridir. BDP'nin sosyal medyada giderek artmaya başlayan etkinliğinden rahatsız olan çevreler, partimizin siyasi, politik, barışçıl mesajlarının sosyal medya üzerinden yaygınlaşmasını engellemek amacıyla çağdışı yol ve yöntemlere başvurmaktadır.

İstanbul il örgütümüzün sayfasının ardından, bu kez de genel merkezimize ait sayfa Facebook tarafından kapatılmıştır. Facebook'un bu sansürcü anlayışının altında AKP ile yürüttüğü çıkar işbirliği yatmaktadır. Türkiye 'de ofis açarak reklam pastasına doğrudan erişmek isteyen Facebook, bu hedefini gerçekleştirmek için AKP ile işbirliği kapsamında partimizin sayfalarını kapatmaktadır."