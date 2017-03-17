Facebook artık veri paylaşımına izin vermeyecek

Facebook, bir kamu duyurusu yaparak platformun kullanım şartları ve politikalarında değişikliğe gittiğini açıkladı. Açıklamada, "İnsanların seslerini duyururken kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak bir ortam" amaçlandığı belirtilirken, geliştiricilerin gözetleme amacıyla kullanmak için şirketten veri elde edemeyeceği belirtildi.

Facebook, veri erişimiyle ilgili üçüncü parti geliştiricilere karşı halihazırda engelleyici önlemler aldığını belirtmekle kalmadı, son dönemde istihbarat örgütleri ve güvenlik güçlerinin sosyal medya platformlarını takip amacıyla kullandığı söylentilerine karşı duruşunu da üstü kapalı biçimde göstermiş oldu.

Şirket, daha önce de Yahoo ve Google ile birlikte 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama'nın katılımıyla düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi'ni boykot ederek katılmama kararı almıştı. Son olarak kar amacı gütmeyen ve ACLU olarak bilinen Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, Ekim ayında yargı ve güvenlik güçlerinin Geofeedia aracılığıyla Facebook, Twitter ve Instagram'dan veri çektiğini ve bunları gözetleme amacıyla kullandığını açıklamıştı.