Facebook arşivinde çeyrek trilyon fotoğraf var

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kısa bir süre önce duyurduğu ‘internet.org’ adlı projesiyle, 5 milyar insana internet erişimi sunmayı planladığını belirtmişti. Facebook, dün internet.org projesi hakkında hazırladığı ve kamuya sunduğu raporunda, ilginç istatistikler de sundu. Bu bilgilerden en öne çıkanı, Facebook’un ‘anormal’ fotoğraf arşivi.

Facebook’un sunduğu bülten, şirketin sunucularında saklanan kullanıcı fotoğraflarının miktarını ortaya çıkardı. Facebook, bugüne kadar kullanıcıların platforma 250 milyardan fazla fotoğraf yüklediğini, her gün paylaşılan ortalama fotoğraf miktarının ise 350 milyon civarında olduğunu belirtti.

The Verge sitesinin verdiği bilgiye göre, Flickr’da yapılan günlük fotoğraf paylaşımı 3.5 milyon iken, sosyal ağın sahip olduğu toplam fotoğraf 8 milyar.

İstatistikler hızla artıyor

Facebook’ta her gün yapılan ‘içerik paylaşımları’ 4.75 milyara ulaştı. ‘Beğen’ butonuna tıklanma miktarı ise yaklaşık 4.5 milyar. Kullanıcıların birbirlerine gönderdiği günlük mesaj sayısı ise 10 milyar.

Mashable sitesinin haberine göre, Facebook’un fotoğraf arşivi 2011 ortalarında 100 milyar fotoğrafa ulaşmıştı. 1 yılda bu sayı iki katından fazla artarken, günlük 350 milyonluk artış şu şekilde özetlenebilir:

- Her saat 14.58 milyon,

- Dakikada 243 bin,

- Saniyede 4000 bin fotoğraf paylaşımı.

Facebook’un 1.15 milyar kullanıcısı olduğu öngörüldüğünde, bu da kullanıcı başına paylaşılan fotoğrafın ortalama 217 olduğuna işaret ediyor.

Facebook, geçtiğimiz ay birçok kullanıcının aynı albüme fotoğraf eklemelerini sağlayan Shared Photo Album uygulamasını hayata geçirmişti.