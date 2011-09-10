T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook 'arkadaş' ayırıyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı üzerindeki arkadaşlarımız artık otomatik olarak üç gruba ayrılıyor.

10 Eylül 2011 03:00

T24 - Dünyanın en büyük sosyal ağı üzerindeki arkadaşlarımız artık otomatik olarak üç gruba ayrılıyor.


Facebook listemizde arkadaş sayısı çok olsa bile bunların sadece bir kısmıyla görüşürüz. Kimisi okul ya da iş arkadaşımızdır, kimisini en fazla 3-4 kez görmüşüzdür.

İşte tüm bunları siz ve arkadaşınız gibi Facebook da biliyor ve artık buna göre sınıflandırmaya gidiyor.


Facebook üzerinde artık “akıllı listeler” (smart lists) bulunuyor. Google Plus’da olduğu gibi arkadaşları belirli çemberler içine dahil eden sistem arkadaş listesindekiler otomatik


Sizinle çalışanlar, okula gittikleriniz, yaklaşık 100 kilometre yakınınızda oturanlar


Uygulamayla birlikte gün geçtikçe kalabalıklaşan Facebook arkadaş listesinin daha düzenli ve aranan kişiye daha kolay ulaşılması sağlanıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24