Facebook 'arkadaş' ayırıyor

T24 - Dünyanın en büyük sosyal ağı üzerindeki arkadaşlarımız artık otomatik olarak üç gruba ayrılıyor.





Facebook listemizde arkadaş sayısı çok olsa bile bunların sadece bir kısmıyla görüşürüz. Kimisi okul ya da iş arkadaşımızdır, kimisini en fazla 3-4 kez görmüşüzdür.



İşte tüm bunları siz ve arkadaşınız gibi Facebook da biliyor ve artık buna göre sınıflandırmaya gidiyor.





Facebook üzerinde artık “akıllı listeler” (smart lists) bulunuyor. Google Plus’da olduğu gibi arkadaşları belirli çemberler içine dahil eden sistem arkadaş listesindekiler otomatik



Sizinle çalışanlar, okula gittikleriniz, yaklaşık 100 kilometre yakınınızda oturanlar





Uygulamayla birlikte gün geçtikçe kalabalıklaşan Facebook arkadaş listesinin daha düzenli ve aranan kişiye daha kolay ulaşılması sağlanıyor.







