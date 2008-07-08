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Sağlık

Facebook 'akıllara ziyan'

Son dönemde Türkiye'de de çok popüler olan sosyalleşme sitesi Facebook'un, gençlerin psikolojik gelişimini olumsuz etkilediği iddia edildi.

08 Temmuz 2008 03:00

Popüler sosyal ağ Facebook'un gençlerin psikolojik gelişimini olumsuz etkilediği iddia edildi.

İngiltere’de Kraliyet Koleji tarafından düzenlenen Psikiyatri Kongresi'nde konuşan West London Akıl Sağlığı Vakfı uzmanlarından Dr. Himanşu Tyagi, sanal alemde giderek daha fazla genç tarafından kullanılan Facebook, Myspace gibi sosyal ağların genç kullanıcıların psikolojik sağlığını tehdit ettiğini iddia etti.

Kongrede, internetin gençlik psikolojisi üzerindeki etkileri hakkında bir sunum yapan Himanşu, özellikle 1990 yılı sonrasında doğan genç kuşağın interneti hayatın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Bu gençlerin, her şeyin hız ve değişim ile ölçüldüğü sanal âlemde kolaylıkla farklı kimliklere bürünerek, farklı ilişkiler yaşayabildiklerini vurgu yapan Himanşu, bu durumda, gençler arasında sanal kimliklerin gerçek kimliklerin önüne geçmesi ve gerçek yaşamdan çekilme eğilimleri ortaya çıktığını iddia etti. Himanşu'ya göre, bu eğilimler ciddi psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir.

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