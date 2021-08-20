Facebook, Afganistan'daki kullanıcıların güvenlikleri için yeni önlemler getirdi

Facebook, Afganistan'daki güvenliklerinden endişe duyan kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri getirdi.

Afganistan'daki Facebook hesapları için arkadaşlar listesini görüntüleme ve arama özelliğinin kaldırdığını söyleyen firmanın ek güvenlik önlemleri, Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher tarafından açıklandı.

Gleicher Twitter üzerinden, "Afganistan'dakilerin hesaplarını kitleyebilmeleri için tek tıklık bir seçenek oluşturduk. Hesapları kitlendiğinde, arkadaşları olmayan kişiler onların fotoğraflarını ya da profillerini paylaşamayacak ve gönderilerini akışta göremeyecek" yazdı.

Gleicher, "Facebook'un insanları korumaya yardımcı olmak için elinden gelen her türlü desteği sağladığını, sivil toplum ve hükümetlerle işbirliği içinde olduğunu" da sözlerine ekledi.

Profesyonel ağ sitesi LinkedIn de ülkedeki bağlantıların bir kısmını gizleyerek benzer adımlar attı.

LinkedIn şirket sözcüsü "Ekibimiz Afganistan'daki gelişmeleri yakından izliyor ve profesyonel topluluk politikalarımıza uymayan herhangi bir içerik için harekete geçiyor" dedi.