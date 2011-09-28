-Facebook adresleri de albümde TBMM (A.A) - 28.09.2011 - CHP'nin her dönem için hazırladığı milletvekili albümünde yeniliğe gidiliyor. Albümde milletvekillerinin Facebook ve Twitter adresleri de yer alacak. CHP, her yasama döneminde çıkardığı partisinin milletvekillerinin yer aldığı albümü bu dönem de hazırlıyor. Sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaşması, CHP'nin hazırlayacağı albüme de yansıyacak. Albümde, milletvekillerinin fotoğraf, özgeçmiş ve telefon numaralarının yanı sıra Facebook ve Twitter adresleri de bulunacak.