Facebook 689 bin kişinin üzerinde izinsiz psikolojik test yapmış

Facebook 689 bin kullanıcısı üzerinde psikoloji testi yapmakla eleştiriliyor. Eleştirinin nedeniyse kullanıcıların denek olduklarından habersiz olmaları.

Facebook, Cornell ve California Üniversiteleri ile işbirliği yaparak ‘Haber Kaynağı’nı kullanan kullanıcıların hangi duygulara maruz kaldıklarını test etti.

Kullanıcıların rızası alınmadan yapılan testin tepkilerine Facebook’tan gelen yanıtsa toplanan verilerin şahsi hesaplarla ilişkilendirilmediği yönünde oldu.

Fakat Facebook’un dahil olduğu araştırmanın açığa çıkması büyük tepkilere yol açtı. Büyük çoğunluk araştırmayı etik bulmadı.

İngiltere parlementosundan Jim Sheridan Guardian gazetesine yaptığı açıklamada eleştirisini şöyle dile getirdi:

"Bu olağanüstü güçlü bir şey, eğer bu konuyla ilgili herhangi bir yasa yoksa, insanları korumak adına önlemler alınmalı."

Facebook'u insanların kişisel hayatlarıyla ilgili bilgileri kullanmakla suçlayan Sheridan, "Bu nedenle insanların politika gibi alanlardaki düşüncelerini de manipüle edebilecek olabilmeleri beni endişelendiriyor’’ uyarısında bulundu. İngiliz parlamentere göre bu tür bir araştırma kullanıcıların bilgisi dahilinde yapılması gerekiyordu.

Elmhurst Koleji’nde psikoloji profesörü olan Katherina Sledge Moore ise aynı görüşte değil:

"Sosyal paylaşım sitesine katılırken kullanıcıların Facebook’un haber kaynaklarını kontrol etmesine onay verdiğini düşünürsek, çalışma sıradışı bir şey değil."

689 bin Facebook kullanıcısı üzerinde 2012 yılında yapılan teste göre, ‘Haber Kaynağı’nda olumsuz olaylarla daha az karşılaşan insanların, olumlu gönderiler yayınlamaya olan eğilimleri daha fazla.

Kullanıcıların arkadaşlarının gönderilerinden nasıl etkilendiğini görmek istediklerini söyleyen Adam Kramer yapılan araştırma konusunda açıkça bilgi verilmediğini de kabul etti.

"İnsanların neden endişeli olduklarını anlayabiliyorum. Ben ve raporu hazırlayan diğer arkadaşlar raporda anlatılanlar ve neden olduğu gerginlik adına özür diliyoruz’’ diye de ekledi.