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Bilim / Teknoloji

Facebook 13 kişiyi işinden etti

İngiliz Havayolları Virgin Atlantic, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta havayollarının güvenlik standartlarını eleştiren ve müşterilere hakaret eden 13 kabin görevlisini işten &cced

02 Kasım 2008 02:00

Virgin Atlantic, Facebook'ta tartışma ortamı açan ve burada yolculara hakaret eden13 kabin görevlisinin işine son verdiğini açıkladı.

Virgin sözcüsü, 13 kabin görevlisinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kullanarak uygunsuz davranışlarda bulunarak 'Personel Yönetmeliği'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle şirketten uzaklaştırılacağını açıkladı.

Virgin Atlantic yetkilisi, kabin görevlilerinin davranışlarının tamamen uygunsuz olduğunu ve şirketin itibarını düşürdüğünü anlatırken, "Facebook için belli zaman ve yer vardır. Söz konusu kabin görevlileri ücretini ödeyen yolcuları bu şekilde eleştirme ve küçük düşürme hakkında sahip değildir. Virgin Atlantic dünya standarlarında en iyi hizmeti sunan ün yapmış saygın bir havayoludur. Şirket etiğine aykırı davrananların bizimle çalışması söz konusu olamaz" diye konuştu.

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