Facebook 1 milyar kullanıcıya ulaştı

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook geçtiğimiz günlerde 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı. Mark Zuckerberg'in 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi iken kurduğu Facebook, 8 yıl içinde dünyaya yayılarak en hızlı büyüyen internet girişimi unvanını kazandı.

Bugün değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen Facebook, kullanıcı sayısının 1 milyara ulaşmasıyla birlikte bazı istatistik bilgilerini paylaştı.

Buna göre kurulduğu günden bugüne Facebook’ta 1,18 trilyon kez “beğen” butonuna tıklandı, 140,5 milyar arkadaş bağlantısı gerçekleştirildi ve 219 milyar fotoğraf da şu anda payaşımda. Kullanıcı yaşı ortalamasının 22 olarak verildiği Facebook’ta ayrıca yeni bir uygulama olan şarkı dinleme uygulaması vasıtasıyla şu ana kadar 62,6 milyon şarkının toplam 22 milyar kez dinlendiği ve bu rakamın 210 bin yıl süreye eşit olduğu belirtildi.

Bilgisayarlar, cep telefonları ve tüm mobil cihazlarla entegre olan sosyal paylaşım sitesi, şirketler ve ürün tanıtımı yapmak isteyenler içinde vazgeçilmez bir reklam aracı haline geldi.

Facebook’un duyurduğu son aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiği ifade edilirken, bu kullanıcıların sahte ya da programlar tarafından açılan otomatik hesaplar olmadığı kaydedildi.

Güvenlik problemleri ve kişisel verilerin toplu şekilde ele geçirilmesi endişeleriyle eleştirilerin ve komplo teorilerinin odağı olan sosyal paylaşım sitesi, istihbarat servisleri tarafından da aktif bir şekilde kullanılıyor.

Son dönemlerde doyum noktasına ulaştığı ve gerileme dönemine girdiği söylenen Facebook, mobil fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’ı bünyesine katmak için girişimde bulunmuştu.