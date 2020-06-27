Facabook ve Instagram’a ırkçılık ambargosuna Coca-Cola, Levi’s ve Unilever da katıldı

Sosyal medya reklamlarını askıya alan şirketler arasına Coca-Cola, Levi’s ve Lipton, Magnum, Persil gibi küresel markaların bağlı olduğu Unilever de katıldı. Sosyal medyaya reklam ambargosu kampanyası, Amerika'da bir dizi sivil toplum kuruluşunun, ırkçılık ve nefret söylemine izin verdiği gerekçesiyle Facebook’a reklam verilmemesi çağrısıyla başlamıştı.

Coca-Cola CEO’su ve Başkanı James Quincey, Cuma günü yaptığı açıklamada, “Dünyada ırkçılığa yer olmadığı gibi sosyal medyada da yok” diyerek tüm sosyal medya platformlarında reklamları 30 gün boyunca durduracaklarını bildirdi. Quincey, “Sosyal medyadaki iş ortaklarımızdan daha fazla şeffaflık ve sorumluluk bekliyoruz” dedi.

Facebook ve Twitter hisseleri sert düştü

Coca-Cola’dan gelen açıklamadan kısa süre sonra giyim markaları Levi’s ve Dockers da en az Temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram’a reklam vermeyeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Facebook tüm platformlarında nefret söylemi ve yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için gerekli önlemleri almalı” denildi.

Unilever ise sosyal medya reklamlarını yıl sonuna kadar durdurduğunu açıkladı. Unilever geçtiğimiz yıl Facebook’a 11.8 milyon dolarlık reklam vermişti. Kararın duyulması sonrasında Facebook ve Twitter’ın borsadaki hisseleri yüzde 7 düştü.

Unilever ve Coca-Cola ile birlikte dünyanın en büyük reklamverenleri arasında yer alan Procter&Gamble da hafta başında, reklam verdikleri tüm mecraları, “Nefret söylemi, ayrımcı ve aşağılayıcı dile” yer verip vermedikleri konusunda gözden geçirdiklerini belirtmişti...

T24 Ekonomi Servisi