Fabrikayı bastı, kendini vurdu

Kayseri'de 22 yaşındaki Salih Ergül, kalaşnikof silahla daha önce çalıştığı fabrikayı bastı. Fabrikada rehin aldığı kişileri serbest bıraktıktan sonra ikna edilemeyen işçinin, kalaşnikof silahla intihar ettiği belirtildi.





Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde'de bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan kişi, sabah saatlerinde silahla fabrikadaki 4 kişiyi rehin aldı.



Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın yönetimindeki jandarma ekipleri, Salih Ergül (22) isimli işçiyi ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Salih Ergül'ün ailesi de fabrikaya geldi. Bir süre sonra rehinleri serbest bırakan Ergül, elindeki silahla intihar etme tehdidinde bulundu.



Fabrika etrafında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, gazeteciler de dahil görevliler dışında kimseyi fabrikaya yaklaştırmadı.



Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda ikna olmayan Ergül'ün kalaşnikof marka silahla başına ateş ederek kendini vurduğu öğrenildi. Bu sırada, fabrikadan ayrılan Ergül'ün yakınları “Oğlumuzu vurdular” diye bağırarak bölgeden uzaklaştı.



Olay yerinde bekletilen ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, yolda hayatını kaybetti.



Sevdiği kız terk etmiş



Kayseri Valiliği, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Güvenlik güçleri emniyetli şekilde fabrikaya girmiştir. Şüphelinin, nereden temin edildiği henüz tespit edilemeyen kalaşnikof piyade tüfeğini, şarjörü takılı vaziyette çene altına dayadığı görülmüştür.



Sevdiği kızın kendisini terk ettiğini, bu nedenle yaşamasının bir anlamı olmadığını ifade eden şüpheli, silahının dolu ve emniyetinin açık olduğunu söyleyerek, kimsenin yaklaşmasını istememiştir. İkna çalışmaları sürerken, şüpheli annesi ile görüştürülmüş, ancak hiç kimseyi sevmediğini ve yaşamak istemediğini söyleyerek, annesi olay yerinden çıktıktan sonra çenesine dayadığı silahı ateşleyerek, intihar etmiştir."