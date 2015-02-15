Fabrikası sökülerek çalınan işadamı: Şoktayım

Ankara’nın Kazan ilçesindeki çinko kaplama fabrikası, içindeki makinalardan bina demirlerine kadar sökülerek çalındı. Fabrika sahibi Harun Yıldırım, “Fabrikamızı çaldılar. Şoktayım, her şeyin çalındığına şahit oldum da toptan fabrikanın çalınmasıyla ilk kez karşılaşıyorum” dedi. Jandarma, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara’ya yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki Kazan ilçesinde, akılları durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir süredir boş duran çinko kaplama fabrikası, içindeki makinalardan bina demirlerine kadar komple sökülerek çalındı. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun ve Haşim Kılıç’ın haberine göre, beş bin metrekarelik alanda kurulu fabrikanın yerinde sadece moloz yığını kaldı. Fabrikanın sahibi Harun Yıldırım (44), “Şoktayım, her şeyin çalındığına şahit oldum da toptan fabrikanın çalınmasıyla ilk kez karşılaşıyorum” dedi. Jandarma, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Çinko kaplama üretiliyordu

Yıldırım ailesi, 1989 yılında Kazan İlçesi Çiğir Köyü sınırları içerisinde bulunan o dönem Türkiye’nin en büyük 2. Calvaniz (çinko kaplama) üretimi yapan fabrikayı satın aldı. Burada 2 yıl üretimlerine devam eden aile, ardından fabrika merkezlerini başka bir yere taşıdı. Aile, fabrikayı kiraya verdi. Bu firma fabrikada yaklaşık 5 yıl boyunca çelik ve saç üretimi yaptı.

Kiracılar başka bir iş yapmak üzere 1997’de fabrikayı boşalttı. Yıllar içinde birkaç işletmeye kiraya verilen fabrika, son 2 yıldan beri boş kaldı. Başka alanda ticari faaliyet gösteren Yıldırım ailesi de fabrikayla ilgilenme fırsatı bulamadı.

Ankara merkezli iş yürüten Yıldırım ailesi, bir süre önce fabrikanın bulunduğu yer sakinlerinden aldıkları telefonla şok oldu. Köylüler, “Fabrikayı neden yıktınız, bunun yerine ne yapacaksınız” diye sorunca Yıldırım ailesi, fabirakasının peşine düştü. Fabrikanın bulunduğu alana giden sahipleri, moloz yığını ve temelden ibaret kalıntı ile karşılaştı. Fabrikalarının bütünüyle çalındığını gören aile, jandarmaya başvurdu.

15 gün boyunca yıkıp çalmışlar

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, fabrikadan arta kalan malzemeler üzerinde parmak izi çalışması yaptı, bir kilometre uzaklıktaki Çiğir Köyü’nde yaşayanların bilgisine başvurdu. Köylüler, jandarmaya verdikleri ifadelerde, “Bu fabrika uzun zamandır boştu. Sonra iş makinalarıyla birileri buraya gelerek fabrikayı yıkmaya başladı. Sorduğumuzda ise fabrikanın sahibi olduklarını, fabrikayı yıkıp buraya hobi bahçelerini kuracaklarını söylediler” bilgisini verdiler. Yapılan incelemede hırsızların 15 gün içinde fabrikayı yıkarak çelik konstrüksiyonları, makinaları, raylı vinçleri, çatı saçlarını çaldıkları belirlendi.

Hurda fiyatı 300 bin lira

Fabrikanın sahibi Harun Yıldırım, şöyle konuştu: “Ailece şoktayız, her şeyin çalındığına şahit olduk ama toptan bir fabrikanın çalınmasıyla ilk kez karşılaşıyorum. Fabrikanın bulunduğu yerde şu anda moloz yığını var. Fabrikamız çalındı dediğimizde insanlar ‘dalga geçme’ diyerek ciddiye bile almıyorlar. Ama gerçek olan bir şey var fabrikayı çaldılar. En az 7-8 TIR malzemeyi burada yükleyip taşımışlar. Çalınan fabrikanın bir benzerinin kurulma maliyetinin 2 milyon lirayı bulur. Bunu yapanlara yazıklar olsun. 2 milyon liralık maliyete kurulacak bir fabrikayı 250-300 bin liralık hurda için yok ettiler. Fabrika sigortalı değildi. Sorumluların yakalanması için hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Bulunana kadar da peşlerini bırakmayacağız.”