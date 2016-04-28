Fabrikamı internete nasıl entegre ederim?



Dijital devrimin sanayi otomasyonuyla nasıl iç içe girdiğine Hannover'deki dünyanın en büyük yatırım malları fuarında tanık olmak mümkün. Bilgisayar fuarı olmamasına rağmen Amerikan yazılım devi Microsoft da Hannover fuarında büyük bir stant kurmuş. Stant'ın ortasında da Rolls-Royce marka dev bir jet türbini duruyor. Mesaj açık: ‘Donanım onlardan, yazılım bizden'. Elde edilen veriler teknisyenin bakım çalışmalarını daha iyi izlemesine, pilotun da uçuş sırasında doğru manevra yapmasına yardımcı oluyor.

Her makine şebekeye bağlanabilir

Hemen yakınında bilişim devlerinden IBM, Mannheim'de imal edilen John Deere marka traktörü sergiliyor. Traktör bu fabrikada iletişim şebekesine bağlı bir şekilde imal ediliyor. 4'üncü sanayi devriminden (sanayi 4.0)sadece büyük şirketler mi yararlanabiliyor? Infosys danışma şirketinin önde gelen sanayi 4.0 uzmanı Gordon Muehl en küçük imalatçının bile sanayi tesislerini birbirine bağlayan dijital şebekeden nasıl yararlanabileceğini şöyle anlatıyor: “Önce makinenizin bugünkü beceri seviyesine bakarsınız. Ne kadar veri çıkardığını ve bu verileri nasıl elde edebileceğinizi araştırırsınız. Sonuçlar Big-Data cihazında analiz edilir ve kısa zamanda tesisinizden en uygun verimi nasıl alacağınızı öğrenirsiniz. Eldeki ekipmanınıza bakar, daha verimli kullanmanızı sağlarız. Siz de verimlilik artışından sağladığınız gelirle yatırımlarınızı genişletirsiniz.”

Altın değerindeki veriler

Yeni internet standardı Ipv6 teorik olarak yeryüzündeki 3 bin 400 sekstilyon makineyi dijital şebekeye entegre edebilecek kapasiteye sahip. Amerikan ‘entegre internet standardı' ya da ‘sanayi 4.0'dan kasıt da zaten bu. Otomasyon branşının tanınmış şirketlerinden ABB'nin yönetim kurulu başkanı Georg Krabbe,eski bir elektrikli motorunun algılayıcısını analiz eden küçük robotun marifetlerini anlatırken, iletişim ağına tamamen bağlanmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Georg Krabbe geliştirdikleri ‘akıllı sensor' motorunun günlük hayatta da kullanılabileceğini ve dijital şebekeye bağlanamayacak kendinden motorlu hiçbir şeyin olmadığını anlatıyor. Dijital iletişim sayesinde yapılabileceklerden her zaman ekonomik değer elde edilemeyeceğini de ifade eden ABB yönetim kurulu başkanı bu teknolojilerin üretim maliyetini düşürme, işlemleri güvenli kılma ve hata payını asgariye indirme açısından önem taşıdığını söylüyor.

Üç boyutlu gözlükle montaj

Otomasyon alanında uzun yılların tecrübesine sahip olan ABB gibi Alman sanayi robotu imalatçısı Kuka da Hannover sanayi fuarının yıldızları arasında yer alıyor. Kuka pazarlama müdürü Wilfried Eberhardt sanayi otomasyonunun tek başına bir anlam taşımadığını ve 21'inci yüzyılın en değerli hammaddesinin altın değil, iletişim ağlarıyla bütünleştirilmiş üretimde elde edilen veriler olduğunu belirtiyor.

Bu alanda toplanan verilerin ileride ürün ve işlem optimizasyonunda kullanılabileceğini söyleyen Eberhardt “4'üncü sanayi devriminin henüz başlarındayız. Sanayi robotlarının dijital üretim dünyasındaki önemini koruyacağı söylenebilir. Mekanik parçalar değiştirilebilir, fark akıllı yazılımda kendini gösteriyor”, diyor. Volkswagen şirketi montaj bantlarındaki işçilerin üç boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle yeni iş akışlarına alışabilmeleri için 4'üncü sanayi devrimine kapılarını açmış. Şirket sözcüsü Christoph Adomat bu sürecin hiçbir zaman tamamlanmayacağını ifade ediyor. İnsan ile makinenin birlikte daha verimli ve kaliteli iş çıkarabilmesi için geliştirilen sanayi robotu fuar kapandıktan sonra VW'nin Wolfsburg'daki fabrikasına götürülecek ve montaj bandındaki işçilerle birlikte hem öğrenerek, hem de öğreterek çalışmaya devam edecek.

Standartlaştırma şart

Üretimde farklı işletmelerin ürettiği parçalar arasında iletişim kurulabilmesi dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Alman SAP'ın uzmanlık alanı haline gelmiş. Şirketin geliştirdiği robot tek başına anahtarlık yapıyor ve hatalı parçaları ayıklayarak yeniden işleme sokabiliyor. Dijital teknolojinin çeşitli düzeylerdeki iletişimi için teknik protokollerin standartlaştırılması gerekiyor.

Infosys şirketinin otomasyon uzmanı Gordon Muehl dijital ağlara bağlanmanın herkes için gerekli olup olmadığı sorusuna şöyle cevap veriyor: “İnternet yardımıyla çalışmayan hayatta kalabilir mi? Tabii kalabilir. Bazı şirketler üretim metotlarını değiştirmeyi erteleyebilir. Ama yeni teknolojilerin sunduğu imkânlar sayesinde büyüyecek olanlar arasında adları geçmeyecektir.”