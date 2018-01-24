Ankara Polatlı Organize Sanayi (POS) işçileri, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan harekâtla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Operasyona destek veren de operasyonu sorgulayan da işçiler var.

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika sahinin POS yönetimine, “Benim fabrikamdan istediğiniz kadar işçiyi operasyona götürebilirsiniz, döndüklerinde tekrar koşulsuz şartsız işe alacağım” şeklinde bir faks çektiği iddia edildi.

"Benim fabrikamdan istediğiniz kadar işçiyi operasyona götürebilirsiniz"

Evrensel’den Ayhan Aydoğan’ın haberine göre, POS’ta çalışan bir işçi, çalıştığı fabrikada patronun POS yönetimine, “Benim fabrikamdan istediğiniz kadar işçiyi operasyona götürebilirsiniz, döndüklerinde tekrar koşulsuz şartsız işe alacağım” diye bir faks çektiğini ve tüm organize sanayinde böyle bir kampanya başlatılmasını talep ettiğini söyledi.

İşçiler özellikle 15 Temmuz sonrası tüm patronların ihale kapmak için organize sanayi yönetimine “Ben daha çok ülkeme sahip çıkıyorum” yarışına girdiklerini belirtti. Hatta geçen sene 15 Temmuz’da halı saha turnuvası yapıldığını, normalde 20 takımın katıldığı turnuvaya, “Katılmazsak terörist derler” diye 150’ye yakın takımın katıldığını, hatta 7 kişiyi bulamayan atölyelerin sırf “Terörist derler ihale alamayız” diye maça 5 kişi çıktıklarını anlattı.