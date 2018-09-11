Fabrikadaki paletler alev alev yandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir blok tuğla fabrikasında bulunan tahta paletler, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yandı.

Turgutlu\'daki bir blok tuğla fabrikasında bulunan tahta paletler, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi, fabrikada bulunan işçiler traktör ve forkliftlerle yaptı. Paletler boş bir alana çekilerek, alevlerin yayılması önlendi. Fabrikada bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın, işletme çalışanları tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma yaptı. Çıkış sebebi araştırılan yangın, hasara yol açtı.



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