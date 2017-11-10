Fabrikadaki facia sonrası iki bürokrat, 'Suriyeliler denetlenmedi' diye görevden alınmış

BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Gürsu ilçesinde, Gökkuşağı Tekstil Fabrikası\'nın boya atölyesine ait buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı olayın ardından İş Teftiş Kurulu başkanıyla SGK il müdürünün \'Suriyelilerin denetlenmemesi\' nedeniyle görevlerinden alındıkları öğrenildi.

Fabrikanın boya atölyesinde, 8 Kasım Çarşamba günü meydana gelen buhar kazanı patlamasıyla ilgili Bursa İş Teftiş Grup Başkanı Yaşar Ata ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Karaca görevden alındı. Bürokratların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından \'Suriyelilerin denetlenmemesi\' gerekçesiyle olayın hemen ardından görevlerinden alındığı öğrenildi.

Görevden alma kararını yorumlayan bir SGK yetkilisi, \"Böyle bir görevden alma, ilk kez oldu. Fabrikalardaki denetim, genellikle şikayete dayalı oluyor. Bu konuda herhangi bir şikayet başvurusu olmadı. Bursa\'da binlerce fabrika, bulunuyor. Bunların tümünün denetlenmesi mümkün değil\" dedi.



FOTOĞRAFLI