Fabrikadaki facia, buhar kazanı yakılırken meydana gelmiş

Hüseyin TÜCCAR- Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, tekstil fabrikasının boya atölyesinin buhar kazanında dün meydana gelen, 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın, işçilerin yakmaya çalıştığı sırada patladığı ortaya çıktı. Olayda oğlu 37 yaşındaki Yavuz Demir ölen, kızı Nurefşan Makas da yaralanan iş yeri sahibi Şükrü Demir de gözaltına alındı. Cenazelerden 2\'sinin tamamen parçalandığı, 3\'ünün ise tanınmayacak durumda olduğu belirtildi.

Merkez Gürsu ilçesinde, dün saat 10.49\'da, Şükrü Demir\'in sahibi olduğu Gökkuşağı Tekstil Fabrikası\'nda patlama meydana geldi. Boya atölyesinin buhar kazanındaki patlamanın, bu bölümde çalışan 9 işçinin kazanı yakmak istediği sırada yaşandığı ortaya çıktı. Buhar kazanının basınç nedeniyle patladığı iddia edilirken, fabrikada ve boya atölyesinde büyük hasar meydana geldi. Çalışanlardan 18 yaşındaki Yasir Saraç, Suriye uyruklu 55 yaşındaki Sadık Huceyce, 35 yaşındaki Muhammed Baddih, 30 yaşındaki Samir Haşom ile fabrika sahibinin oğlu Yavuz Demir, patlamada yaşamını yitirdi. Olayda 16 kişi ise yaralandı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Cenazelerden 2\'sinin tamamen parçalandığı, 3\'ünün ise tanınmayacak durumda olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu 2 kişinin cenazelerinin teşhisi için yakınlarına ulaşılamayınca Bursa Valiliği devreye girdi. Valilik, gece saatlerinde ulaştığı ve Şanlıurfa\'da oturduğu öğrenilen aileleri, Bursa\'ya çağırdı. Suriye uyruklu 3 kişinin cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şubesi\'nde bugün kılınacak cenaze namazı sonrası Hatay üzerinden Suriye\'ye gönderilecek. Yaşamını yitiren Yavuz Demir ile Yasin Saraç\'ın cenazeleri ise Bursa\'da toprağa verilecek.

YARALILARDAN 10\'U TABURCU EDİLDİ

Patlamanın ardından 16 yaralı, Bursa\'daki Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muradiye ve Çekirge devlet hastanelerine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan 10\'u, dün taburcu edilirken, kalan 6 yaralının tedavisine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Yaralılar arasında iş yeri sahibi Demir\'in kızı Nurefşan Makas da bulunurken, Makas\'ın Çekirge Devlet Hastanesi\'nin genel cerrahi servisinde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

FABRİKA SAHİBİ, GÖZALTINDA

Bu arada kazayla ilgili soruşturma sürerken, iş yeri sahibi Şükrü Demir\'in patlamadan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca görevlendirilen 3 müfettişin patlamayla ilgili araştırmasının da sürdüğü öğrenildi. Ölen işçilerin sosyal güvencesinin olup, olmadığını da araştıran müfettişlerin geniş kapsamlı rapor yazacağı, ayrıca görevlendirilen bilirkişilerin ise fabrikada araştırma yaparak, patlamanın nedenini tespit edeceği kaydedildi.

9 KİŞİLİK YEMEK İSTEMİŞLER

Patlamada buhar kazanının bulunduğu bölümde çalışan personelin öğle saatlerinde kendilerine 9 kişilik yemek getirilmesi için sipariş verdiği, bu kişilerden 4\'ünün ise patlamada hayatını kaybettiği öğrenildi.



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