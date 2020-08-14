“Fabrikada üretimin durmaması için işçilerden alınan örnekleri imha ettiler” diyen aile hekimi hakkında soruşturma başlatıldı

Kırklareli’nde görevli olan bir aile hekimi, Koronavirüs vakası ile temasta olan ve 14 gün karantina altında olması gereken 2 hastanın markette çalıştırıldığını, 70 kişilik bir işyerinde de benzer uygulamanın yapıldığını iddia etti. Aile hekimi, üretimin durmaması için fabrikada çalışan işçilerden test için alınan örneklerin imha edildiğini ileri sürdü. Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 'güvensiz algı oluşturmaya' çalışan aile hekimi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Aile hekimi anlatıyor, üretim durmasın diye testleri imha ettiler, işçileri depoya sakladılar" başlıklı haberin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili beyanlarda bulunan aile hekiminin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin ihlal edildiğine dair yapılan yalan haberlerde, kamuoyunda oluşmuş mücadele bilincine duyulan inancı yıkmaya ve güvensizlik algısı yaratmaya dönük beyanlarda bulunan aile hekimi tespit edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TIKLAYIN | Aile hekiminden Koronavirüs iddiası: Fabrikada üretimin durmaması için işçilerden alınan örnekleri imha ettiler