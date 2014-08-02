Fabrikada şiddetli patlama



Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın verdiği bilgilere göre, şiddetli patlamada toplam 69 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi de yaralandı. 40 kişinin olay yerinde patlama anında, diğerlerinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamaya cilalama atölyesindeki stok halinde bulunan kimyasal madde neden oldu.

Güvenlik açığı

Şinhua haber ajansının verdiği bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği anda fabrikada 200 işçi bulunuyordu. Çoğunun vücudunda yanıklar meydana geldiği, çevredeki hastanelerin yaralılarla dolup taştığı belirildi. Şanghay'dan uzmanların yanık tedavisi için bölgeye geldiği ifade edildi. Resmi CCTV televizyonundaki görüntülerde, fabrikanın bulunduğu alandan siyah dumanlar yükseldiği ve cesetlerin tırlarla bölgeden taşındığı görüldü.

450 kişinin istihdam edildiği Zhongrong Metal Products Company adlı fabrikada GM için otomobil yedek parçaları üretiliyordu. Çin'deki fabrikalarda güvenlik açığı nedeniyle sık sık but tür kazalar meydana geliyor.