Fabrikada ölü bulunan gencin yanında şırınga ele geçti

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA’nın Ceyhan ilçesinde Kağan Mirik (26), çalıştığı tarım fabrikasında mesai arkadaşları tarafından koluna bağlı ip ve yanında şırıngayla ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Toros Mahallesi\'ndeki bir tarım fabrikasında meydana geldi.Fabrikanın kazan dairesinde gece vardiyasına gelen Kağan Mirik, iddiaya göre sabah işe gelen arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatar halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mirik\'in öldüğü belirlendi. Jardarma ekibinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mirik\'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Koluna bağlı ip ve cesedinin yanında şırınga bulunduğu öne sürülen Mirik\'in, uyuşturucu madde alımından mı öldüğü, yoksa intihar mı ettiği yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI