Fabrikada makineye sıkışan işçi öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesindeki döküm fabrikasında çalışan işçi Sedat Ulu (43), torna tezgahındaki makineye sıkışarak hayatın kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında, Orhangazi\'deki döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın işleme bölümünde yaklaşık 1 yıldır elektrik bakımcısı olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Sedat Ulu, bakım için gittiği torna tezgahında çalışırken, makinenin çalışmasıyla sıkıştı. Ağır yaralanan Ulu için sağlık ekipleri çağrıldı. Ulu\'nun ilk müdahalesi sırasında duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak kaldırıldığı, Orhangazi Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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