T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fabrikada makineye sıkışan işçi öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki döküm fabrikasında çalışan işçi Sedat Ulu (43), torna tezgahındaki makineye sıkışarak hayatın kaybetti

10 Aralık 2018 20:14

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesindeki döküm fabrikasında çalışan işçi Sedat Ulu (43), torna tezgahındaki makineye sıkışarak hayatın kaybetti.
Olay saat 15.00 sıralarında, Orhangazi\'deki döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın işleme bölümünde yaklaşık 1 yıldır elektrik bakımcısı olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Sedat Ulu, bakım için gittiği torna tezgahında çalışırken, makinenin çalışmasıyla sıkıştı. Ağır yaralanan Ulu için sağlık ekipleri çağrıldı. Ulu\'nun ilk müdahalesi sırasında duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak kaldırıldığı, Orhangazi Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BOZBEYORHANGAZİ Bursa DHA BURSA OrhangaziSedat UluOlayOrhangaziFabrikanınSedat UlubakımAğırUluAncakOrhangazi Devlet HastanesindeOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24