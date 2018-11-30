Fabrikada konteyner altında kalarak ölen 2 işçi toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Fabrikanın yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) de o sırada yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteyner yan tarafa devrilerek ters şekilde boşluğa düştü. Yemekhane görevlisi Özgür konteynerin, işçiler Kumral ve Bulun ise mobilyaların altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fabrika çalışanları yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 3 kişiyi ağır yaralı olarak konteynerin ve mobilyaların altından çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında işçilerden Muammer Kumral yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yemekhane görevlisi Mümin Özgür de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Hakan Bulun\'un tedavisi ise devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Muammer Kumral’ın cenazesi İnegöl’ün kırsal Kulaca Mahallesi Kulaca Camii\'nde, Mümin Özgür’ün cenazesi ise Akhisar Mahallesi Fatih Camii\'nde bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.



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