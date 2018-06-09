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Fabrikada boruların altında kalan işçi öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir fabrikada boruların altında kalan işçi Savaş Özcan (55), yaşamını yitirdi

09 Haziran 2018 17:07

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, bir fabrikada boruların altında kalan işçi Savaş Özcan (55), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Üst üste istiflenen boruların kaldırılması sırasında üstte bulunan borular aşağı düştü. Boruların altında kalan Savaş Özcan yaralandı. Savaş Özcan, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Savaş Özcan yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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