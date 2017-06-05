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Fabrika kazanı patladı; 1 ölü, çok sayıda yaralı

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

05 Haziran 2017 01:10

Hatay'da bir demir fabrikasında, kazanın patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. 

Hatay'ın Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir fabrikasında, demir eritmeye yarayan kazan patladı. Patlamanın etkisiyle, fabrika alev almaya başladı. Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürürken, fabrikada çalışan Mustafa Damar'ın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. 

Patlama sonucu çıkan yangında, çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

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