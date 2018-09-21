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Fabrika işçisi genç boğazı kesilerek öldürüldü

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstlik fabrikasında çalışan Erol Özdemir'in (31), ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürülmüş halde cesedi bulundu

21 Eylül 2018 00:23

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstlik fabrikasında çalışan Erol Özdemir\'in (31), ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürülmüş halde cesedi bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Kuşbahçe mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkanlar, bir kişinin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Erol Özdemir olduğunu belirledi. Özdemir\'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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