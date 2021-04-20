Fabrika işçilerini taşıyan midibüste yangın çıktı

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu. Midübüsün sürücüsünün yolcuları araçtan tahliye etmesi muhtemel can kaybının önüne geçti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın işçilerini taşıyan, Osman Paşa Ekici yönetimindeki 66 AT 503 plakalı servis midibüsünde, Başıbüyüklü köyü mevkiine geldiği sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak işçileri tahliye etti. Alevler kısa sürede servis aracını sararken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle E-88 karayolu ulaşıma kapandı. Midibüste şoförle birlikte 18 işçinin bulunduğu öğrenildi.

İşçilerden Murat Şener, araçtan önce koku geldiğini söyledi. Şener, kokunun ardından dumanların gelmeye başlamasıyla birlikte şoförün aracı durdurduğunu belirterek, "Araçtan indiğimizde araç alt kısmından alev almaya başlamıştı ve alevler kısa sürede aracı sardı" dedi.