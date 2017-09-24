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Fabrika deposunda yangın

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikada yangın çıktı

24 Eylül 2017 23:18

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aynı fabrikada geçen ay da yangın çıkmıştı.
Tavşanlı-Emet karayolunun 3\'üncü kilometresindeki sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikada akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Tavşanlı, Kütahya, Tunçbilek ve Tepecik belediye itfaiyeleri ile Garp Linyitleri İşletmesi ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonra yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. 
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürerken aynı fabrikada geçen 14 Ağustos\'ta da yangın çıkmıştı.

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