Fabricio Bustos'un Fenerbahçe isyanı!

Fenerbahçe, 8 Eylül'de sona erecek olan transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'nin transfer dönemi bitmeden bir sağ bek takviyesi istediği ve bu bağlamda Independiente forması giyen Fabricio Bustos ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Arjantin Ligi'nde oynanan ve 1-1 sona eren River Plate karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Arjantinli sağ bek Bustos, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile ilgili geren sorulara da yanıt verdi.

Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyleyen Bustos, "Arjantin'den ayrılmaya kararlıyım. Türkiye için heyecanlıydım. Türkiye'de transfer tahtası kapanmak üzereyken ve sözleşmemin sonu bu kadar yakınken kulübümün bu kadar yüksek bir bonservis istemesini anlamıyorum" dedi. (NTV Spor)