Fabrice N'Sakala'nın maaş detayları ortaya çıktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği yeni sol beki Fabrice N'Sakala'nın siyah-beyazlı ekipten alacağı maaşın 750 bin Euro olduğu öğrenildi.

Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş ile büyük oranda anlaşmaya varan Fabrice N'Sakala'nın siyah-beyazlı ekipten alacağı maaş belli oldu.



Sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in eski kulübü Fenerbahçe'yle anlaşmasından sonra Beşiktaş sol bek için arayışa giren Beşiktaş, Kongolu sol beke 750 bin Euro garanti maaş ödeyecek.



Finansal Fair Play kısıtlamasını da göz önüne alan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'la mukavelesi 26 Temmuz'da bitecek olan N'Sakala'yı ikna etmeyi başardı. Beşiktaş, Akdeniz temsilcisine oyuncu boşa çıkacağı için bonservis bedeli ödemeyecek.

Beşiktaş paylaşımını beğendi

Öte yandan N'Sakala Twitter'da bir kullanıcının, "Beşiktaş'a hoşgeldin Fabrice. Kariyerinin en doğru tercihini yaptın" paylaşımını beğendi.



N'Sakala bu sezon Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıktı. 1.78 boyundaki oyuncu gol atamazken, 2 asist yapma başarısı gösterdi.