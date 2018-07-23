Fabri ayrılırken Tolga Zengin'i adres gösterdi: Beşiktaş'ın kaleci aramasına gerek yok

Beşiktaş’ta üç sezon oynadıktan sonra 6.4 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olan Fabricio Agosto Ramirez, ayrılırken yaptığı açıklamada kendisine inanan Beşiktaş sayesinde hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. Tolga Zengin hakkında da konuşan İspanyol edliven, “Beşiktaş’ın kaleci aramasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'e verdiği röportajda Siyah beyazlılara transfer olmadan önce sakatlığı nedeniyle 1 sezon oynayamadığını hazırlatan Fabricio, “Başkan Fikret Orman ve dönemin yöneticileri bana inanarak imza attılar. Büyük işlere imza atacağımı düşündüm. Kimsenin haberi yokken çat kapı geldim. Bana inananların yüzünü kara çıkarmadım ve kulübe para kazandırarak ayrılıyorum” dedi.

''Tolga'ya destek verilmeli''

Mevkidaşı Tolga Zengin'den övgüyle bahseden İspanyol file bekçisi sözlerine şöyle devam etti:

“Kariyerim boyunca bir çok kaleci izledim ama Tolga’nın kalede duruşu takım ile uyumu mükemmel. Kaptanlık onu olgunlaştırdı. Ben Tolga ile rekabete girmedim. Bana eksiklerimi öğreterek çok iyi bir dost olduğunu gösterdi ve beni Premier Lig’e kazandırdı. Beşiktaş’ın kaleci aramasına gerek yok. Tolga’ya inanıp, herkesin destek vermesi gerekir.”