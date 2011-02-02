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Yaşam

Fabio Bilica'nın ifade verdi!

Trafik kazasıyla ilgili olarak Fenerbahçeli futbolcu Fabio Bilica'nın ifadesine başvuruldu.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Beşiktaş'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili olarak Fenerbahçeli futbolcu Fabio Bilica'nın ifadesine başvuruldu.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine saat 22.00'de eşiyle gelen Fabio Bilica, kazaya ilişkin ifade verdi. Bilica'nın, ifadesinde, herhangi bir kazaya neden olduğunu fark etmediğini, aracı ise eski takım arkadaşı Roberto Carlos'tan aldığını, parasını ödediği cipi hukuki işlemler devam ettiği için henüz üzerine almadığını söylediği öğrenildi.  Emniyet yetkilileri, Bilica'nın kazadan 2 gün sonra emniyete çağrıldığı için alkol muayenesinin yapılamadığını, ''hasarlı ve yaralamalı kazaya sebebiyetten ve olay yerini terk etmekten'' hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti. Barbaros Caddesi'nde 34 BM 233 plakalı cipin trafik ışıklarında bekleyen motosiklete çarpması sonucu motokurye Feysal Taşkın yaralanmıştı.

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