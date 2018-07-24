Fabian Castillo Trabzonspor'dan neden ayrıldı?

Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo, Bordo-Mavili ekibe veda ederek Meksika'nın Tijuana kulübüne transfer oldu. Kolombiyalı futbolcunun menajeri, oyuncunun Trabzonspor’dan ayrılış süreci ve transfer durumu hakkında açıklamalar yaptı.



Radyospor’da Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan menajer Serdar Ertemçöz’ün açıklamaları şu şekilde;

Castillo'nun Trabzonspor'dan ayrılış süreci nasıl gerçekleşti?

''Son 1 haftadır kulübümüz Trabzonspor ile Meksika kulübü Tijuana arasında diyalog halindeydik. Meksika kulübünün geçen sene de bir talebi vardı ancak anlaşamamıştık. Bu sene tekrar taleplerini bize getirdiler. Bizler de başkan ve yöneticilerimize durumu ilettik. Bu 1 haftalık süreçte görüşmeler sürdü, oyuncunun fikri alındı. Neticede bir fikir birliğine varıldı.''

''Dün itibariyle Castillo İstanbul’dan Amerika’ya uçuşunu gerçekleştirdi. Gündüz saatlerinde sağlık testinden geçecek. Bu testten de bir sıkıntı çıkmadığı halde transfer gerçekleşecek. Anlaşmanın detayları ile ilgili Trabzonspor resmi bir açıklama yapacaktır. Şu an medyada ve sosyal medyada bazı rakamlar söyleniyor. Biz tabii ki Trabzonspor resmi açıklama yapmadan bir şey söyleyemeyiz.''

Castillo neden ayrılmak istedi?

''Ünal Hoca da, Özkan Hoca da Castillo’dan faydalanmaktan yanaydı. Bunu hem bize hem oyuncumuza defalarca dile getirdiler. Daha önce yayınınıza bağlandığım zaman da dile getirmiştim, 2.5-3 senedir Castillo’nun mental ve fiziksel yorgunluğu vardı. İstediği katkıyı Trabzonspor’a sağlayamamıştı, kendisi de bunun farkındaydı. Bu sene farklı olacağını düşünüyorduk ancak güzel de bir haber aldı. Eşi tekrar hamile ve Trabzon’a gelemeyecek durumda. Birazda ailevi bir durumla Castillo ayrılmaktan yana olduğunu dile getirdi.''

"Şu anki durum oyuncunun inisiyatifiyle gerçekleşti"

''Castillo, hem geçmişte yaşadığı bazı problemler, hem de şu anda aldığı güzel haberler neticesinde burada daha fazla faydalı olamayacağının farkına vardı. Ünal Hoca da Özkan Hoca da sakatlık öncesi dönemde oyuncunun potansiyelini bildikleri için kalmasından yanaydı. Ancak şu anki durum oyuncunun insiyatifi ile gerçekleşti.''

"Castillo'nun yeniden milli takım hedefi var"

''Taraftarların bir kesimi Castillo’dan bekleneni alamadıkları için negatif algı yaratıyorlar. Kendilerince haklılardır ancak Castillo’nun gerçek potansiyelini bilen bir kesim de var.''

''Castillo’nun da hedefi milli takımda oynamak. Bu sene kısa kalan sakatlığını atlattıktan sonra Kolombiya A Milli Takımı’nda yer almak istiyor. Zaten bunu sağladıktan sonra Avrupa transfer piyasasında farklı şekilde ismi anılacaktır.''

"Castillo, Meksika'da gerçek potansiyelini gösterecektir"

''Benim futbolcum olduğu için söylemiyorum, 2 sene önce Avrupa’da yapılan istatistikler çerçevesinde Avrupa’nın en hızlı, süratli ve en fazla başarılı dripling yapan oyuncusu Neymar’dan sonra Castillo idi. Tabii ki eksikleri vardır. Trabzonspor’da sürekli oynama durumunu yaratamadık ancak inşallah Meksika’da bunu aşacak ve gerçek potansiyelini gösterecektir.''

Trabzonspor, Castillo'dan gelir elde edebilecek mi?

''Trabzonspor bu transfer neticesinde bir zarar etmeyecektir. Maddi açıdan da söylemiyorum, 25 kişilik kadroda tüm oyunculardan fiziksel-mental olarak katkı sağlamaları gerekiyor. %50 katkı sağlamaları büyük bir zarara yol açacaktır. Hem maddi olarak, hem de bu kriterler açısından Trabzonspor zarar etmemiştir. Kulüp açıklama yapınca ne kazanıldığı da ortaya çıkacaktır.''

"Castillo, Trabzonspor'a zarar vererek ayrılmıyor"

''Bu geçen süreç içerisinde Castillo çok büyük ümitlerle gelmişti. Trabzonspor camiasının ve bizim ekibimizin çok büyük bir beklentisi vardı. Bunu somut olarak yansıtamadık ancak futbol içinde bu şekilde git-geller yaşanabiliyor. Ama tekrar söylüyorum; Castillo Trabzonspor’a zarar vererek ayrılmamıştır. Hem karakteri, hem de gelirken ve ayrılırken şartları ile fayda sağladığına eminim.''