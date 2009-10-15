Faber Castell'e gelin oluyor

Cemiyet hayatının popüler isimlerinden Melisa Eliyeşil, dünyaca ünlü en eski yazım gereçleri markasının yaratıcısı Faber-Castell ailesine gelin gidiyor.



Eliyeşil ailesi, geçtiğimiz günlerde Almanya’ya giderek damat adayı Charles von Faber-Castell ile tanıştı.



Aşkı Almanya’da buldu



Cemiyet hayatının en popüler güzellerinden Melisa Eliyeşil, sonunda aradığı aşkı Almanya’da buldu. Maria-Necmettin Eliyeşil çiftinin kızları Melisa, bir süredir Faber-Castell’in CEO’su Anton Wolfgang Kont von Faber-Castell’in 29 yaşındaki oğlu Charles von Faber-Castell ile flört ediyor. Eliyeşil’e yakın kaynakların söylediğine göre de bu ilişki giderek ciddiyet kazanıyor.



Aile şatoda ağırlandı



Eliyeşil ailesi geçtiğimiz günlerde Almanya’ya giderek damat adayıyla tanıştı. Onları en iyi şekilde ağırlamak isteyen Charles von Faber-Castell, onları ailesine ait 166 yıllık Neue Schloss’da (Yeni şato) konuk etti. Henüz aile şirketinin başında olmayan, iş hayatına Amerika’da devam eden genç ile Melisa Eliyeşil’in ilişkisinin akıbeti merak konusu oldu.



Bu şatoda yaşayacak



Fiziği ve güzelliği ile göz kamaştıran sosyetenin alımlı kızlarından Melisa Eliyeşil, Selim Tezman ve Kerim Polat ile flört etmişti. Maria-Necmettin Eliyeşil çiftinin kızları Melisa şimdilerde ise Charles Von Faber-Castell ile flört ediyor. Geçtiğimiz hafta sevgilisini Almanya’da ziyaret eden Melisa Hanım, onu anne ve babasıyla tanıştırdı. Dünyaca ünlü en eski yazım gereçleri markası Faber-Castell’in veliahtı olan sevgilisi, Eliyeşil ailesini Faber-Castell ailesine ait şatoda ağırlamış. Eliyeşil ve Faber-Castell’in bu samimi pozları gençlerin ilişkilerinin ciddiyetini gösteriyor.

