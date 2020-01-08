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Dünya

FAA, ABD havayollarının İran ve Irak hava sahalarını kullanmasını yasakladı

08 Ocak 2020 08:22

ABD'nin havacılık düzenleme kurumu FAA, İran'ın Irak'taki ABD güçlerinin kullandığı üslere füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD'li havayollarının İran, Irak, Umman Körfezi ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki kalan bölgenin üzerindeki hava sahasını kullanmasını yasakladı.

ABD dışındaki bazı yabancı havayolları da söz konusu hava sahasını kullanmayacaklarını açıkladı.

FAA tarafından yapılan açıklamada, yasağın "ABD'nin sivil havacılık faaliyetleri için risk oluşturan Ortadoğu'da artan askeri faaliyet ve siyasi gerilim nedeniyle" başlatıldığı belirtildi.

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