-F35 UÇAKLARININ MOTORLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, F35 askeri uçaklarının F135 motorlarını Kale Kalıp'ın üreteceğini açıkladı. Çağlayan, ABD temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de United Tenologies Corporotion (UTC) şirketinin yetkilileriyle görüştüğünü, bu şirketin Amerikan Fortune'nin 500 büyük şirket listesinde 37. sırada yer aldığını kaydetti. Bu şirketin 2009 yılında Kale Kalıp ile görüşmeye başladığını belirten Çağlayan, şunları söyledi: ''Önümüzdeki hafta anlaşmayı imzalayacaklar. UTC hem Skorsky helikopterlerini hem de F35 askeri uçaklarının F135 motorlarını yapıyor. F35 askeri uçaklarının F135 motorlarını Kale Kalıp üretecek. İlkin yüzde 90'dan fazlasını, çok kısa süre sonra da tamamını imal edecek. Bu, Eskişehir'de F16'ların motorlarını üreten TEI'nin (TUSAŞ Motor Sanayi) ardından Türkiye'nin ikinci motor fabrikası olacak. Ortaklık yüzde 51 Türk, yüzde 49 UTC şeklinde... Ana şirket UTC, bu işleri yapan alt şirket Pratt and Whitney. Pratt and Whitney ana şirketin yüzde 35 cirosunu gerçekleştiriyor.'' Kale Kalıp'ın, bu iş için 50 milyon dolarlık araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışması yapacağını vurgulayan Çağlayan, ''Bu sene üretime başlayacaklar. Önümüzdeki hafta UTC'den bir heyet gelecek. Muhtemelen Ege Serbest Bölgesi'nde üretecekler'' dedi. Bakan Çağlayan, UTC'nin Sikorsy helikopter üretiminde de Alp Havacılık ve Kale Kalıp ile birlikte çalıştığını, şirketin Alp Havacılık ve Kale Kalıp ile bir Sikorsky helikopterinin tamamını Türkiye'de dizayn edip, üretimini yapıp ihraç etmek istediğini de bildirdi. Zafer Çağlayan, ''halen 80 milyon dolarlık ihracat yaptılar. Ancak günde 1 milyon dolarlık ihracat için görüşmeler devam ediyor'' diye konuştu. UTC ile Türk Hava Yolları'nın (THY) Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir bakım merkezleri olduğunu bildiren Çağlayan, ''THY ile bu merkezden 500 milyon dolar ciro hedefliyorlar'' dedi. Türk havacılık tarihi hakkında da bilgi veren Çağlayan, 1940'larda Türkiye'de 112 değişik uçak üretildiğini, 1955'de Hollanda'dan 30 uçak siparişi alındığını anlattı. Çağlayan, şunları söyledi: ''Bunun üzerine birileri devreye giriyor. İşte size biz daha ucuz veririz gibi anlatılır bu durum. Sonra bu siparişi geri çekiyoruz. Uçak fabrikasını 1959'da kapatıyoruz. Uçak motoru fabrikasını da traktör fabrikası haline getiriyoruz. Eğer böyle yapılmayıp devam edilseydi belki şimdi bizim de Boing, Airbus gibi bir şirketimiz olabilirdi.''