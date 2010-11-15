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Spor

F1 şampiyonu Vettel

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı

15 Kasım 2010 02:00

T24 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı ve 2010 sezonu şampiyonu oldu. Takımı Red Bull da markalar şampiyonluğunu elde etti.


Formula 1'de 2010 sezonu dünya şampiyonu, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel olurken, takımı Red Bull da markalar şampiyonu oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 5 bin 554 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden koşulan yarışa ilk sırada (pole position) başlayan Vettel, mücadeleyi 1 saat 39 dakika 36.837 saniyede tamamladı. Bu sezonki beşinci galibiyetine ulaşan Alman pilot, Malezya, Avrupa, Japonya ve Brezilya Grand Prix'lerini de ilk sırada bitirmişti.

Mücadelede ikinciliği, McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton elde ederken, yarışın üçüncüsü ise takım arkadaşı İngiliz pilot Jenson Button oldu. Hamilton Türkiye, Kanada ve Belçika yarışlarının, geçen yılın dünya şampiyonu Button da Avustralya ve Çin Grand Prix'lerinin galibi olmuştu.


Alonso'nun yedinciliği, şampiyonluğa engel oldu

Yarışa üçüncü cepte başlayan ve geçen haftaki Brezilya Grand Prix'sinde pilotlar klasmanında 246 puanla ilk sırada yer alan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun, Vettel kazansa bile şampiyon olabilmesi için 4. olması ve 12 puan elde etmesi yeterli olacaktı. İki dünya şampiyonluğu bulunan, Bahreyn, Almanya, İtalya, Singapur ve Kore grand prix'lerinin galibi Alonso, yedincilikte kalınca 6 puan alabildi. Alonso'nun 3. kez dünya şampiyonu olarak, büyük pilotlar grubuna katılma ümitleri bir başka sezona kaldı. Vettel, elde ettiği 25 puanla 256 puana ulaşarak, yedincilikle 252 puana erişen Alonso'nun bir sıra üzerinde, sezonu şampiyon tamamladı.

İspanya, Monaco, İngiltere ve Macaristan'da birinci olan, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber mücadeleyi sekizinci sırada tamamladı.

Üç yıl aradan sonra pistlere yeniden dönen ve 7 dünya şampiyonluğu bulunan, Mercedes'in Alman pilotu Michael Schumacher ise yarışın ikinci turunda aracının kaza yapması üzerine yarış dışı kaldı.

Markalar klasmanında Red Bull, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.


En genç şampiyon

Sebastion Vettel, en genç dünya şampiyonu olarak tarihe geçti ve Hamilton'ın bu unvanını elinde aldı. 2008 şampiyonu Hamilton, şampiyon olduğunda 23 yaşını 10 ay geçmişti. Vettel ise 23 yaşını4,5 ay geçtiği için yeni en genç pilot oldu.


Son 10 yılın şampiyonları

2010 - Sebastian Vettel (Almanya) RedBull
2009 - Jenson Button (İngiltere) Brawn
2008 - Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren
2007 - Kimi Raikkonen (Finlandiya) Ferrari
2006 - Fernando Alonso (İspanya) Renault
2005 - Fernando Alonso (İspanya) Renault
2004 - Michael Schumacher (Almanya) Ferrari
2003 - Michael Schumacher (Almanya) Ferrari
2002 - Michael Schumacher (Almanya) Ferrari
2001 - Michael Schumacher (Almanya) Ferrari
2000 - Michael Schumacher (Almanya) Ferrari


KLASMANLAR

PİLOTLAR KLASMANI

1. SEBASTİAN VETTEL (ALMANYA) RED BULL       256 puan (ŞAMPİYON)
2. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari         252
3. Mark Webber (Avustralya) Red Bull         242
4. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren        240
5. Jenson Button (İngiltere) McLaren         214
6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari           144
7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP        142
8. Robert Kubica (Polonya) Renault           136
9. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP   72
10. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams    47
11. Adrian Sutil (Almanya) Force India        47
12. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber          32
13. Vitaly Petrov (Rusya) Renault             27
14. Nico Huelkenberg (Almanya) Williams       22
15. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India    21
16. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso       8
17. Pedro de la Rosa (İspanya) Sauber          6
18. Nick Heidfeld (Almanya) Sauber             6
19. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso     5


MARKALAR KLASMANI

1. REDBULL - RENAULT       498 puan (ŞAMPİYON)
2. McLaren - Mercedes      454
3. Ferrari                 396
4. Mercedes                214
5. Renault                 163
6. Williams - Cosworth      69
7. Force India - Mercedes   68
8. BMW Sauber - Ferrari     44
9. Toro Rosso - Ferrari     13



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