-F1 PİLOTLARI YEŞİL SAHADA İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübünün de desteğiyle bu yıl ''Formula Futbol Şöleni''nin beşincisi düzenlenecek. Dünyanın en hızlı pilotlarının oluşturduğu takım ile Türkiye'nin çeşitli alanlardaki en ünlü isimlerinin buluştuğu ''All Star'' takımlarının yeşil sahalardaki mücadelesi 4 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak. Bu yıl 30'uncu yılını kutlayacak Nazionale Piloti için, Formula Futbol Şöleni, 2011 sezonunun ilk maçı olacak. -GELİRLER KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA- Biletix'te (www.biletix.com) 10 TL ve 20 TL'den satışa sunulan tüm bilet gelirleri yurtiçi ve yurtdışında korunmaya muhtaç çocuklar yararına kullanılacak. Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Felipe Massa, Jerome d'Ambrosio, Ivan Capelli, Maro Engel, Vitantonio Liuzzi, Christian Montanari, Jules Bianchi, Andrea Ferrari, Johnny Cecotto, Alberto Valerio, Sergio Perez, Jaime Alguersuari, Vitaly Petrov ve Paul Di Resta gibi F1 ve GP2 pilotları, İstanbul Park'tan önce yeşil sahalara çıkacaklar. All Star takımında ise Yılmaz Erdoğan, Sarp Apak, Kerem Alışık, Ferhat Göçer, Ege, Engin Altan Düzyatan, Cansel Elçin, Suat Kaya, Erhan Önal, Hasan Şaş gibi isimler yer alacak.