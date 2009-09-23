F1 ilk kez Güney Kore'de

Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA önümüzdeki yılın Formula 1 takvimini açıkladı. Önümüzdeki yıl Güney Kore ilk kez bir Grand Prix'ye evsahipliği yapacak. Kanada'da da şartlı olarak takvime dahil edildi. Türkiye Grand Prix'si 19 yarışılık sezonun 7 yarışı olarak 30 mayısta yapılacak.Dünya motor sporları konseyi 2010 yılı Formula 1 takvimde 19 yarışın yer almasına karar verdi. Şampiyona alışılgelmişin dışında Avusralya yerine Bahreyn Grand Prix'i ile 14 martta başlayacak. Avustralya Gp'si sezonun ikinci yarışı olacak.Yeni takvimde göze çarpan en büyük değişiklik ise 17 ekimde sondan 3'üncü yarış olarak düzenlenmesi öngörülen Güney Kore Gp'si. Güney Kore ilk kez Formula 1'e evsahipliği yapacak. Formula 1 yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu bu yıl şampiyonanın dışında kalan Kanada, 2010'da anlaşma sağlanması şartıyla yeniden takvime girdi.Geçtiğimiz yıl ekonomik kriz nedeniyle düzenlenemeyen Fransa Grand Prix'si 2010 takviminde de yer almadı.2005 yılından bu yana ilk kez 19 yarışa çıkarılan şampiyonanın 7'inci yarışı Türkiye'de yapılacak. İstanbul Park 30 mayısta dünyanın en hızlı sürücülerini konuk edecek. Ancak, Kanada Grand Prix'si organizatörleri ile F1 yönetimi arasında anlaşma sağlanamaması halinde Türkiye Gp'si 6 Haziran'a alınacağını belirtirken şampiyona 14 kasımda Brezilya'da son bulacak: