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Spor

F1 efsanesi Schumacher iyileşiyor mu?

Michael Schumacher'in yürümeye başladığı iddia edilmişti

22 Aralık 2015 23:00

Alman Bunte dergisi Michael Schumacher ile ilgili özel haber yaptı, menajeri efsane pilotun sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaşmak zorunda kaldı.

Uzun süredir sağlığıyla ilgili bilgi alınamayan Michael Schumacher ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Haftalık Alman dergisi Bunte, efsane Formula 1 pilotu ile ilgili özel bir habere imza attı ve çarpıcı bir iddia ortaya koyarak, "Christmas mucizesi" yakıştırmasını yaptı. 

Buna göre Michael Schumacher tedavisinde ilerleme gösterdi ve yürüyebilecek. Dergi Alman eski pilotun sağlığıyla ilgili son bilginin, Schumacher'in yakın çevresinden elde edildiğini belirtti. Schumacher'in çok zayıf olduğunu aktaran kaynaklar aynı zamanda, terapistlerin yardımıyla bir kaç adım atarak yürüdüğü ve kolunu kaldırdığı iddiasında da bulundu.

46 yaşındaki eski pilot iki yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından girdiği komada yaşam mücadelesi vermiş, bir süredir ise bitkisel hayatta yaşamını devam ettiriyordu. İsviçre'deki villasında bir grup doktor ve terapist ile tedavisine devam ediliyordu.
 

İddialar yalanlandı!


Hürriyet'te yer alan habere göre, efsane pilotla ilgili hiç bir açıklama yapmamayı uygun bulan ve tüm gelişmeleri basından kaçırdığı bilinen menajeri Sabine Kehm, bu heyecan yaratan haberin ardından suskunluğunu bozdu. Schumacher'in terapistlerin yardımıyla yürüdüğü ve kolunu kaldırdığı iddiasını yalanlayan Kehm, "Ne yazık ki derginin bu haberinden sonra Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşmak ve açıklama yapmak zorunda kaldım. Bunlar sorumsuzluk çünkü sağlık durumuyla ilgili gizlilik Schumi için çok önemli. Konuyla ilgili insanların boş yere umutlanmasına neden oluyorlar" dedi. 

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