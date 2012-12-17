'F Tipi Film'in afişlerine sansür mü uygulanıyor?

Grup Yorum'un yapımcılığını üstlendiği, F tipi hapishanelerdeki tecrit uygulamasını anlatan 'F Tipi Film' Cuma günü vizyona giriyor. Grup Yorum'un bağlamacısı Caner Bozkurt, filmin afişlerine sansür uygulandığını öne sürdü.

Grup Yorum'un tasarladığı ve yapımcılığını üstlendiği, F tipi hapishanelerdeki tecrit uygulamalarını anlatan F Tipi Film, 21 Aralık'ta vizyona girecek.

Filmin yapım koordinatörlüğünü yapan Grup Yorum'un bağlamacısı Caner Bozkurt, yaptığı açıklamada, filmin afişlerine sansür uygulandığını söyledi:

"Gerek afişlerimiz için Ulaşım A.Ş. ile sözleşme olmasına ve ödemeyi yapmış olmamıza rağmen ulaşım araçlarına asılmaması, gerek de duvar afişlerimizin tek tek sökülmesi açık bir sansür politikasıdır. Bu, bizim açımızdan şaşırtıcı bir durum değildir. Biz zaten "F Tipi Film'i tecrit üzerinde ağır bir sansür olduğu için yaptık. Bu film, sansürü delip insanlara ulaşma noktasında bir adımdı. Tecritin ve F tipi hücrelerin mimarları elbette filmimizin tanıtımını engellemek isteyecektir. Bu politika televizyondan, gazetelere tüm basında da kendini gösteriyor. Birçok televizyon kanalı üstü kapalı da olsa bize programlarında yer vermemeyi tercih etti; fakat bizim eninde sonunda milyonlara ulaşma gücümüz var. Gücümüze güvenerek, sansür duvarlarını da aşmayı başarıyoruz."

Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan, Aydın Bulut, Hüseyin Karabey, Reis Çelik, Vedat Özdemir, Mehmet İlker Altınay ve Grup Yorum (FOSEM) olmak üzere 9 yönetmenin kamera arkasına geçtiği filmde, yönetmenlerin her biri, F tipi hapishanedeki tecrit uygulamasını konu alan 10'ar dakikalık kısa film çekti. Ortaya çıkan filmler birbirine bağlanarak, tek bir uzun metraj filme dönüştürüldü.

Tansu Biçer, Serkan Keskin, Bülent Emrah Parlak, Gizem Soysaldı, Erkan Can, Fırat Tanış, Civan Canova gibi birçok ünlü oyuncunun rol aldığı filmde, Grup Yorum'un eski ve yeni müzikleri kullanıldı. 19 Aralık 2000 tarihinde 20 hapishaneye aynı anda yapılan "Hayata Dönüş" operasyonu sonrası açılan F tipi hapishanelerde yaşananlara dikkat çeken film, 19 Aralık Çarşamba günü Atlas Sineması'nda yapılacak galasının ardından, 21 Aralık Cuma gününden itibaren tüm Türkiye'de, Aralık sonunda da Avrupa ülkelerinde vizyona girecek.