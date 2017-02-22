!f², Suriyeli mülteciler için gösterim yapacak

!f ² Bağımsız Film Festivali filmleri, Suriyeli mülteciler için Gaziantep’te 24-26 Şubat tarihleri arasında, Arapça altyazılı olarak da gösterilecek. 5 film, 32 şehir ve 42 farklı noktada seyirciyle buluşacak. !f² Bağımsız Film Festivali, İstanbul ayağının son üç gününde gösterilen 5 film, Suriyeli mültecilerin de izleyebilmeleri için Gaziantep’te Arapça altyazılı olarak gösterilecek. Gösterimden sonra yönetmenlerle internet üzerinden canlı yayınlanacak olan sohbetler paylaşılacak. !f² kapsamında bu yıl; “Koca Dünya”, “India in A Day/Bir Günde Hindistan”, “The Giant/Dev”, “Window Horses/Camdan Atlar” ve “Tanna” izlenebilecek.

!f ² programı şöyle:

24 Şubat Cuma: 19.00, Tanna/Martin Butler, Bentley Dean

25 Şubat Cumartesi:13.00, DEV/Johannes Nyholm

25 Şubat Cumartesi: 16.00 Camdan Atlar/Ann Marie Fleming

26 Şubat Pazar: 13.00 Bir Günde Hindistan/Richie Mehta*

26 Şubat Pazar: 16.00 Koca Dünya / Reha Erdem

Gösterilecek filmleri Suriyeli mülteciler Gaziantep’te STK ve Toplum Merkezlerinde ücretsiz olarak izleyebilecek. Filmlerin gösterimi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkayak Kültür Gösterim Salonu’nda yapılacak.