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Kültür-Sanat

!f², Suriyeli mülteciler için gösterim yapacak

!f ² Bağımsız Film Festivali filmleri, Suriyeli mülteciler için Antep’te Arapça altyazılı olarak gösterilecek

22 Şubat 2017 00:02

!f ² Bağımsız Film Festivali filmleri, Suriyeli mülteciler için Gaziantep’te 24-26 Şubat tarihleri arasında, Arapça altyazılı olarak da  gösterilecek. 5 film, 32 şehir ve 42 farklı noktada seyirciyle buluşacak. !f² Bağımsız Film Festivali, İstanbul ayağının son üç gününde gösterilen 5 film, Suriyeli mültecilerin de izleyebilmeleri için Gaziantep’te Arapça altyazılı olarak gösterilecek. Gösterimden sonra yönetmenlerle internet üzerinden canlı yayınlanacak olan sohbetler paylaşılacak. !f² kapsamında bu yıl; “Koca Dünya”, “India in A Day/Bir Günde Hindistan”, “The Giant/Dev”, “Window Horses/Camdan Atlar” ve “Tanna” izlenebilecek.

!f ² programı şöyle:

24 Şubat Cuma: 19.00, Tanna/Martin Butler, Bentley Dean
25 Şubat Cumartesi:13.00, DEV/Johannes Nyholm
25 Şubat Cumartesi: 16.00 Camdan Atlar/Ann Marie Fleming
26 Şubat Pazar: 13.00 Bir Günde Hindistan/Richie Mehta*
26 Şubat Pazar: 16.00 Koca Dünya / Reha Erdem

Gösterilecek filmleri Suriyeli mülteciler Gaziantep’te STK ve Toplum Merkezlerinde ücretsiz olarak izleyebilecek. Filmlerin gösterimi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da  Kırkayak Kültür Gösterim Salonu’nda yapılacak. 

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