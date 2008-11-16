'F klavye zorunlu standart olsun'

CHP milletvekili Coşkunoğlu, TBMM Başkanlığına son yılların en ilginç önergesini verdi. Coşkunoğlu, Sanayi Bakanına, bilgisayarlarda ‘’Türk klavyesi’’ olarak bilinen ‘’F klavyenin’’ zorunlu standart olarak tescil edilip edilmeyeceğini sordu.



CHP Uşak milletvekili Osman Coşkunoğlu, TBMM Başkanlığına son yılların en ilginç önergelerini verdi. Coşkunoğlu, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde, bilgisayarlarda ‘’F klavyenin’’ TSE tarafından zorunlu standart olarak tescil edilip edilmeyeceğini sordu.



Coşkunoğlu, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından cevaplandırılmasını istediği bir başka yazılı soru önergesinde de, Milli Eğitim tarafından 2003 tarihinde F klavyeye geçilmesi konusunda çalışma yapıldığını hatırlatarak, ‘’ Bilgisayarlarda bulunan Q klavyeden vazgeçilmesi, ve F klavye zorunluluğu konusunda, bakanlığınız tarafından neler yapılmaktadır?’’ sorusunu yöneltti.



Daha çok daktilolarda kullanılan ve ‘’Türk klavyesi’’ olarak bilinen ‘’F klavye’’ bilgisayarların günlük hayata girmesi ile birlikte ‘’Q Klavyeye’’ döndü. Bilgisayarlar Q harfi ile başlayan klavye ile imal edildi. CHP milletvekili Coşkunoğlu ise F klavyeli daktiloların 1974 yılında Türk Standartlar Enstitüsü tarafından zorunlu standart olarak onaylandığını hatırlattı.



Coşkunoğlu Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan’a ‘’ Daktilolardaki bu standart halen geçerlimidir? Eğer geçerliyse, daktiloların yerini bilgisayarlar aldığına göre F klavyenin bilgisayarlar için de zorunlu olması gerekmez mi? Bilgisayarlarda F klavyenin zorunlu standart olarak uygulanması konusunda bakanlığınızın bir girişimi olacak mıdır?’’ sorularını yöneltti. Endüstri Mühendisi olan Coşkunoğlu, ABD İllinois Üniversitesi ile ODTÜ de öğretim üyesi olarak görev yapmıştı. Coşkunoğlu TBMM’de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun da üyesi bulunuyor.