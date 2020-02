!f İstanbul'un kazananları belli oldu

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kazananları belli oldu. İlk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenlerin yarıştığı Uluslararası Keş!f Yarışması’nın jürisi, “Vahşi Oğlanlar” filmiyle Fransız yönetmen Bertrand Mandico’yu “yılın keşfi” seçti.

'Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın birincisi, Laura Bari’nin sarsıcı belgeseli “Primas / Primalar” olurken, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü, Emre Erdoğdu’nun “Kar” adlı filmine, Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü ise Volkan Güney Eker’in kısası “Bıraktığın Yerden”e gitti.

İş Bankası Maximum Kart’ın 6. kez ana partnerliğinde düzenlenen 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, dün gece Soho House İstanbul’da yapılan ödül töreniyle sona erdi.

“!f’in yeni Türkiye sinemasına destek senesiydi”

Ahmet Rıfat Şungar’ın sunuculuğunu yaptığı gecenin açılış konuşmasını yapan festival direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut, festivalin 17. yılının hikâyesini anlattılar.

Konuşmasına “Bir arada olmak, birbirimize ilham olabilmek şu zamanlarda en büyük ihtiyacımız” sözleriyle başlayan Serra Ciliv, “Bu yıl ‘Hayat Var!’ dedik. Gerçekten de hayat, on gün boyunca salonlarda, etkinliklerde, !f’in her köşesindeydi. Bu 10 gün bize, güzel şeylerin de olduğunu, bir salon dolusu insanla birlikte bir filme ağlamanın, bilmediğimiz coğrafyaların hikâyelerini dinlemenin, sanat üretkenliğinin hayat veren yanlarını hatırlattı” dedi.

Pelin Turgut da, “Bu yıl !f için yeni Türkiye sinemasını desteklemek adına önemli bir seneydi” diyerek şunları anlattı:

“!f Yeni seçkisi altında Türkiyeli ve Türkiye’den yeni sesleri ve yönetmenleri bir araya getirdik. Türkiye’den Kısalar seçkilerinde 300 küsur başvuru değerlendirdik. Türkiyeli belgeselcileri uluslararası yönetmen ve sektör uzmanlarıyla bir araya getiren Doc Lab’in ikinci yılını tamamladık. Türkiye’de sinema adına gördüklerimiz bizi çok heyecanlandırıyor!”

Gecenin devamında ise, Uluslararası Keş!f Yarışması, Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması ve Türkiye’den Kısalar ödüllerinin yanı sıra, bu yıl ilk kez verilen !f Yeni Seyirci Ödülü’nü kazanan film de belli oldu.

Keş!f Ödülü Fransız yönetmenin

Sinema dünyasından usta isimlerin “sinemada cesur hikâye anlatımı ve biçimsel arayış” kriterlerini gözeterek, “yılın en ilham veren yönetmeni”nin seçildiği Uluslararası Keş!f Yarışması’nda bu yıl, ABD, Avustralya, Brezilya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İsveç, Lüksemburg, Portekiz ve Türkiye’den toplam 8 film, 5.000 A.B.D. Doları para ödüllü Keş!f Ödülü için jüri karşısındaydı.

İngiliz oyuncu Alex Sharp; sinema yazarı ve film küratörü Eric Hynes ile oyuncu Jale Arıkan’dan kurulu Keş!f Jürisi, “Cesareti, dışavurumculuğu, hayat dolu yapaylığı; özgürlüğe, kuraldışı olana ve kişinin kendi kendini tanımlayabilmesine dair isyankar duruşu ve insanlığın yeraltı tarihine hayat veren özgün dünyası” gerekçesiyle “Les garçons sauvages / Vahşi Oğlanlar”ın Fransız yönetmeni Bertrand Mandico’yu “yılın keşfi” seçti.

Brezilyalı yönetmenlere Keş!f jürisinden özel ödül!

Jüri ayrıca; “Kalbi kocaman insanlığı, sinemada az rastlanan bir bakış açısını sunarkenki cesareti; ve yarattığı bu bakışın içinde derin katmanlarda bulduğu güzellik, mizah ve duygu için, tüm jüriye derinden dokunan bir işçi sınıfı yolculuğu” gerekçesiyle “Araby / Arap” filmiyle Brezilyalı yönetmenler João Dumans ve Affonso Uchoa’ya Jüri Özel Ödülü’nü verdi.

SİYAD’ın ödülü Portekizli yönetmene

Banu Bozdemir, Gül Yaşartürk ve Sevin Okyay’dan oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin Uluslararası Keş!f Yarışması seçimi, “Küresel kapitalizm krizinin işçi sınıfının üzerinde yarattığı ahrazları etraflıca ve seyircinin ilgisini kesmeden anlattığı, kentsel dönüşüm dahil yeni dünya düzenine eski usul bir bakış attığı ve bunu etkili bir söylemle gündemimize tekrar taşıdığı” gerekçesiyle “The Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası” filmiyle Portekizli yönetmen Pedro Pinho’dan yana oldu.

Yılın en yaratıcı belgeseli “Primalar”

!f İstanbul’un dört yıl önce başlattığı ve aktivist belgesellerin yarıştığı 5.000 A.B.D. Doları değerindeki Aşk & Başka Bi’ Dünya Ödülü için ABD, Almanya, Arjantin, Fransa, Kanada, Katar, Malta, Paraguay, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, Türkiye’den toplam 7 film, yarıştı. İngiliz yazar ve aktivist Juliet Jacques; yazar, gazeteci ve düşünür Karin Karakaşlı ve oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı’dan oluşan jüri, Kanadalı Laura Bari’nin birlikte yaşlanan iki kuzenin hikâyesini anlatan filmi “Primas / Primalar”ı yılın en yaratıcı belgeseli seçti.

Jüri adına konuşan Kumbaracıbaşı sözlerine; “Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın tüm filmleri olağanüstü güçlüydü. Festivale aşk ve değişim teması etrafında programladıkları filmleri seçerken gösterdikleri özen için teşekkür ederiz. Birlikte değerlendirildiklerinde bu 7 film, dünyanın bugününü bizlere cesurca ve çarpıcı bir şekilde anlatabildiler ve karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışırken dünyayı değiştirebilmek için gereken anlayışı yansıtabildiler. Bu filmleri, sevgiyi kendimize kriter ve rehber alarak izlemek, hem kışkırtıcı, hem de sevgiyle yapılan en küçük dokunuşların olağanüstü olumlu etkilerinin olabileceğini hatırlatan bir eylemdi” diyerek başladı.

Kumbaracıbaşı “Primalar”ı birinci seçme gerekçelerinde ise “Sadece travmayı araştırırken gösterdiği cesaretle değil, ayrıca ve özellikle iyileştirici ve umut verici gücüyle jüri için öne çıkan bir film oldu. ‘Primalar’ın başından sonuna akan enerjisi ve öfkesi, ve tabii aynı zamanda ortaya koyduğu bağışlayıcılık ve şefkat duygusu bizi büyüledi. Filmin başındaki ışık kulesiyle ve sonundaki timsah kızla sembolize edilen, karakterlerin en karanlık anlarının ışığa dönüşme hali bizi özellikle çok etkiledi” dedi.

Jüri’den Sırp filmine Özel Ödül

Jüri ayrıca, “Sadece insanlara ve bir yere değil, eve olan aşkıyla, zamanımızda yükselen milliyetçiliğe karşı can alıcı bir mesaj verdiği” gerekçesiyle Mila Turajliç’in yönettiği, Sırbistan, Fransa ve Katar ortak yapımı olan “The Other Side of Everything / Her Şeyin Diğer Yanı”na Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü verdi.

Seyirci “Kar” dedi!

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin son bir yıl içerisinde Türkiye sinemasında üretilmiş ya da Türkiye ile ilgili filmleri buluşturan yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı.

Seyircinin oylarıyla seçilen Emre Erdoğdu filmi “Kar”, CGV Arthouse’un İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de bulunan salonlarında gösterim imkanı yakaladı.

Kısa izleyicisi Bıraktığın Yerden’i seçti

Gecenin son ödülü ise, Türkiye’den Kısalar bölümü kapsamında verilen Seyirci Ödülleri oldu. 27 kısanın gösterildiği bölümde, Volkan Güney Eker’in yönettiği “Bıraktığın Yerden” En İyi Kısa seçilirken, Ayce Kartal’ın kısası “Kötü Kız” ikinciliği, Nehir Tuna’nın “Ayakkabı” adlı filmi de üçüncülüğü aldı. Eker böylece, bir sonraki filmi için Atlas Digital & Film Production’tan post production desteği kazandı.

Şimdi sıra Ankara ve İzmir’de!

İstanbul ayağı dün gece sona eren olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl da dünyanın dört bir yanından ödüllü bağımsızları ve usta yönetmenlerin son filmlerini Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşturdu. Bu yıl 36 ülkeden 120 yönetmenin toplam 111 filminin gösterildiği festivali 80 bin kişi izledi. Festival, 1 Mart’ta Ankara ve İzmir’e doğru yola çıkacak ve 4 Mart’ta sona erecek.

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali Ödülleri

Uluslararası Keş!f Yarışması Birincilik Ödülü

Bertrand Mandico

Les garçons sauvages / Vahşi Oğlanlar, Fransa

Uluslararası Keş!f Yarışması Jüri Özel Ödülü

João Dumans, Affonso Uchoa

Araby / Arap, Brezilya

Uluslararası Keş!f Yarışması SİYAD Ödülü

Tamer El Said

Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası, Portekiz

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Birincilik Ödülü

Primas / Primalar

Laura Bari, Kanada, Arjantin

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Jüri Özel Ödülü

The Other Side of Everything / Her Şeyin Diğer Yanı

Mila Turajliç, Sırbistan, Fransa ve Katar

!f Yeni Seyirci Ödülü

Kar

Emre Erdoğdu, Türkiye

Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü

Birincilik: Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker

İkincilik:

Kötü Kız / Ayce Kartal

Üçüncülük:

Ayakkabı / Nehir Tuna

