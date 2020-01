!f İstanbul'u yılın bağımsızı 'Uğur Böceği' açıyor

15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış filmi belli oldu. Bağımsız sinemanın kraliçesi Greta Gerwig’in yönettiği, Time Out’un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” sözleriyle övdüğü, eleştirmenlerce 'Yılın Filmi' seçilen “Lady Bird / Uğur Böceği”, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’un Açılış Gecesi’nde seyirciyle buluşacak.

Rotten Tomatoes’ta “Tüm zamanların en iyi filmi” unvanına da ulaşan film, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından sayılıyor.

Amerikan bağımsız sinemasının 2010’lardaki kraliçesi Greta Gerwig’in yazıp yönettiği, başrollerini “Atonement”, “Hanna”, “Brooklyn” filmlerinin yetenekli oyuncusu Saoirse Ronan, kariyerinin en iyi rolünde izleyeceğimiz Laurie Metcalf ve “Call Me by Your Name” ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Timothée Chalamet’in paylaştığı “Lady Bird / Uğur Böceği”, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek.

Noah Baumbauch filmi “Frances Ha”daki performansıyla hafızalarımıza kazınan Greta Gerwig’in, 2008’de Joe Swanberg ile birlikte yönettiği ve oynadığı “Nights and Weekends”ten yıllar sonraki ilk yönetmenlik denemesi de olan “Uğur Böceği”, kendisine “Lady Bird” lakabını takmış, ergenlik çağındaki Christine ile annesinin arasındaki çalkantılı bağı mizahi ve duygusal bir dille anlatıyor.

Eleştirmenlerce 'Yılın Filmi'

Indiewire’ın “Büyümeye dair yazılmış, rahatsız edici olduğu kadar samimi ve dokunaklı mektuplardan biri” yorumuyla karşıladığı, Time Out’un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” ifadesiyle yücelttiği ve 100 tam puanla karşılayan Variety’nin ise “Samimiyeti ve gerçekçiliğiyle nadir bulunan ve gerçek bir sürpriz” sözleriyle övdüğü film, 100’den fazla adaylığıyla yılın en çok konuşulan bağımsızların başında geliyor.

Prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, geçtiğimiz günlerde dağıtılan Altın Küre’lerde Müzikal Komedi dalında aldığı En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle ışıldayan “Lady Bird”, New York, Chicago, Indiana, Vancouver film eleştirmenleri birliklerince “Yılın Filmi”, Kadın Film Eleştirmenleri Birliği tarafından da “Yılın En İyi Kadın Filmi” seçildi. Dünyanın önde gelen film eleştiri sitelerinden Rotten Tomatoes‘ta “gelmiş geçmiş en iyi film” unvanına da erişen film, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından sayılıyor.

Biletler 2 Şubat’ta biletix’te!

İş Bankası Maximum Kart’ın 6. kez ana partnerliğinde ve CGV Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 23 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için% 10 indirimle, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine ise %20 indirimle biletix’te ön satışa çıkacak. Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum Müzik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler. Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.

!f ile arkadaş olun!

Sosyal medyada en çok takip edilen festival olan !f İstanbul ile ilgili güncel bilgileri festivalin Facebook, Twitter ve Instagram, Snapchat ve Periscope hesaplarından izleyebilirsiniz. !f İstanbul’u sosyal medyada @ifistanbul adresiyle takip edebilir, paylaşımlarınızı #if2018, #HayatVar, #ifteizledim ve #ifmaximumda etiketiyle yaparak sohbete katılabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: www.ifistanbul.com

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

15-25 Şubat 2018 İstanbul

1-4 Mart 2018 Ankara & İzmir

www.ifistanbul.com

ifistanbul.com/blog

twitter.com/ifistanbul

facebook.com/ifistanbul

instagram.com/ifistanbul