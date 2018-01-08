!f İstanbul'da yarışacak filmler belli oldu

17. !f İstanbul Filmler Festivali’nin 11. yılını kutlayan yarışması Uluslararası Keş!f Yarışması’nda jüri önüne çıkacak filmler belli oldu. İlk ya da ikinci filmini yönetmiş yönetmenlerin filmlerinin yarıştığı Keş!f bölümünde, ABD, Avustralya, Brezilya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İsveç, Lüksemburg, Portekiz ve Türkiye’den toplam 9 film, 5.000 dolar değerindeki Keş!f Ödülü için jüri karşısına çıkacak.

Genç kadın yönetmenleri keşfedin

Uluslararası Keş!f Yarışması bu yıl da genç ve başarılı kadın yönetmenlerin varlığıyla dikkat çekiyor. Shevaun Mizrahi’nin Locarno’nun Günümüz Sinemacıları bölümünden Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanan, Türkiye ve ABD ortak yapımı şiirsel ve hipnotize edici filmi “Distant Constellation / Uzak Evren”; İranlı Sadaf Foroughi’nin Toronto’dan FIPRESCI Ödülü ve Onur Mansiyonu kazanan ilk uzunu “Ava”; kısalarıyla pek çok ödül toplamış Alman sanatçı ve yönetmen Helena Wittmann’ın Venedik’te yarışan ilk uzunu “Drift / Sürüklenme”, Güney Afrikalı Jenna Cato Bass’ın çılgın bir yolculuğu konu alan ikinci uzunu “High Fantasy / Aşkın Fantezi”; Gürcistanlı Ana Urushadze’nin Saraybosna’da En İyi Film seçilen ve Cineuropa Ödülü’nü kazanan, Locarno’dan ise En İyi İlk Uzun Film ve Genç Jüri ödüllerini alan ilk uzunu “Scary Mother / Korkunç Anne” ve İsveçli Rojda Şekersöz’ün Duhok’tan En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin yanı sıra, Göteborg’dan Angelo ve Seyirci ödüllerini, Norveç’ten de FIPRESCI Ödülü’nü kazanan “Beyond Dreams / Rüyaların Ötesinde”, seyirciyi geleceğin yaratıcı kadın yönetmenleriyle tanıştırıyor.

Brezilya’dan Portekiz’e yönetmen keşfi

Brezilyalı João Dumans ve Affonso Uchoa ikilisinin Rotterdam ve San Sebastián‘da yarışan ilk uzun kurmacaları “Araby / Arap”; Bertrand Mandico’nun festivallerin en çok konuşulan filmlerinden birine imza attığı, Jean Genet’ye selam çakan kurmacası “Les garçons sauvages / Vahşi Oğlanlar” ve Portekizli Pedro Pinho’nun Cannes’ın Yönetmenlerin 15 Günü bölümünden FIPRESCI Ödülü dahil pek çok festivalden ödüllerle dönen ikinci uzunu “The Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası”, Uluslararası Keş!f Yarışması’nın merakla beklenen diğer filmleri.

Biletler 2 Şubat’ta

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 18 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için% 10 indirimle, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine ise %20 indirimle ön satışa çıkacak. Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum Müzik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler. Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.

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17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

15-25 Şubat 2018 İstanbul

1-4 Mart 2018 Ankara & İzmir

www.ifistanbul.com

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