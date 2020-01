!f İstanbul'da, Aşk ve Başka Bi’ Dünya filmleri belli oldu

14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nin uluslararası yarışmaları olan Aşk ve Başka Bi’ Dünya bölümünde yarışacak filmler açıklandı.

!f İstanbul’un geçen seneden itibaren başlattığı ve dünyanın dört bir yanından aktivist filmlerin yarıştığı Aşk & Başka Bi’ Dünya bölümünde ABD, Danimarka, Fransa, Hindistan, İrlanda, Kanada, Kolombiya, Norveç, Polonya, Rusya, Suriye ve Ukrayna olmak üzere 12 ülkeden toplam 8 film jüri önüne çıkacak.

Paris’te sürgünde yaşayan Suriyeli yönetmen Ossama Mohammed’in, Suriye’de yaşayan Kürt yönetmen Wiam Simav Bedirxan’ın internet yoluyla gizlice gönderdiği görüntülerle birlikte yönettikleri, yılın hazmı en zor filmlerinden“Gümüşlü Su, Suriye’nin Otoportresi”; Sergei Loznitsa’nın geçen kış Ukrayna, Kiev’de başkan Yanukoviç rejimine karşı başlayan sivil ayaklanmayı konu alan filmi “Maidan/Meydan”; Jim Goldblum ve Adam M. Weber ikilisinin 70'lerden bu yana Yeni Delhi’nin meşhur sokak sanatçılarına ev sahipliği yapan gecekonduların yerine oteller ve AVM’ler yapmak için yıkmak isteyen hükümet ile yerli halkın karşı karşıya gelişini anlatan “Tomorrow We Disappear/Yarın Yokuz”; Sundance’te Jüri Özel Ödülü’nü alan Full Frame, Miami ve San Francisco film festivallerinden de en iyi belgesel seçilen Jesse Moss filmi “The Overnighthers/Gececiler”; Andreas Dalsgaard’ın Kolombiya’da uyuşturucu kartellerine karşı halkın umudu olmayı başarmış Yeşil Hareket’in öncüsü Antanas Mockus’un seçim süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlattığı “Life is Sacred/Yaşam Kutsaldır”; belgesel sinemacı Jessica Oreck’in ormanda bir kulübede yaşayan korkunç bir cadıyı konu alan bir Slav masalından yola çıkarak kurmaca ve belgeseli karıştıran sipirütel ve şiirsel büyüleyicilikteki yeni filmi “The Vanquishing Witch of Baba Yaga/Büyücü Baba Yaga'nın Yok Oluşu”; Sophie Deraspe’nin medya etiğini sorguladığı, iki kadın arasındaki basit bir internet flörtünün uluslararası bir entrikaya dönüşmesinin akıllara durgunluk veren gerçek hikayesini konu alan ve ilk gösterimini 2015 Sundance’te yapacak olan “The Amina Profile/Amina Profili” ve seyirciyi Tarlabaşı’nın renkli dünyasına götürerek burada yaşayanların hayatlarını ve tüyler ürperten bir İstanbul’u görmemizi sağlayan Marianna Francese ve Jaad Gaillet belgeseli “Tarlabaşı and Me/Tarlabaşı ve Ben” festival kapsamında seyircisiyle buluşacak ve yarışacak.

Atom Egoyan filmleriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Arsinée Khanjian, yapımcı Marie Olesen ve sosyolog yazar Pınar Selek’ten oluşan jüri, “yılın en yaratıcı müdahalesini” seçecek isimler.

14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 12-22 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul’da, 26 Şubat-1 Mart 2015 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Festival biletleri ise 30 Ocak’ta biletix’te %10 indirimle ön satışa çıkacak.