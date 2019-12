!f İstanbul'a yoğun ilgi

Sinemayı takip eden herkes için hayatın durduğu, sadece filmlerin konuşulduğu günler başladı.



!f İstanbul Emek Sinema’sında yapılan sürprizli bir açılış galasıyla hareketli geçecek bir 10 gün için düğmeye bastı. Sanat ve sinema dünyasından birçok ünlü ismin bir araya geldiği, yaklaşık 500 kişinin katıldığı galada Oscar adaylığıyla bu yıl dikkatleri üzerine çeken bir azmin hikayesi Teldeki Adam (Man on Wire) gösterildi.



Milliyet'in haberine göre; iki hafta boyunca 150’yi aşkın filmin gösterileceği 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali 4-19 Nisan’da takipçilerini, ‘dünya festivalleri’nde ve ‘mayınlı bölge’de gezinmeye, ‘genç ustalar’la tanışıp, ‘yıllara meydan okuyanlar’a şapka çıkarmaya davet ederken, programın heyecan verici detayları açıklanmaya başladı.



En pahalı Alman filmi



Bu yıl festival programında, 22 Şubat’ta sahiplerini bulacak Oscar’lar için yarışan üç film öne çıkıyor. Alman sinemasının bu yılki en dikkat çekici yapımı, şüphesiz ülkenin En İyi Yabancı Film dalındaki Oscar adayı, “Baader Meinhof Complex”... Şimdiye dek çekilmiş en pahalı Alman filmi unvanına sahip yapım, festivalde yepyeni bir bölümde, ‘Politika Tekerrürden İbarettir’ kapsamında izleyiciyle buluşacak. Bu yeni bölümün adını unutmamakta yarar var. Zira 8 dalda Oscar adayı, izleyenlerinin başroldeki Sean Penn’in performansına methiyeler düzdüğü Gus Van Sant’ın “Milk”i de, bu bölümün programında yer alıyor.



Oscar’ların ardından İstanbul’a festival dolayısıyla uğrayacak diğer bir film de, Avusturya’nın En İyi Yabancı Film dalında Oscar adayı, Götz Spielmann’ın yönettiği “Revanche”... ‘Dünya Festivalleri’ bölümde “Revanche”ın yanı sıra, son dönem İngiliz sinemasının parlak cevheri Shane Meadows’un yeni filmi “Somers Town” da gösteriliyor.



New York’un aşk hikâyeleri



Fatih Akın, festivalin ‘Akbank Galaları’ içerisinde gösterilecek “New York, I Love You”daki ortak yönetmenlerden biri olarak bizleri selamlıyor. New York’ta geçen aşk hikâyelerinden oluşan, çok yönetmenli filmde, Yvan Attal, Scarlett Johansson, Mira Nair ve Natalie Portman’ın yönettiği bölümler de bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Ethan Hawk, Christina Ricci, John Hurt gibi oyuncuların yanı sıra Uğur Yücel de yer alıyor.



Film programının ana hatlarının yanı sıra ulusal jüri ise şöyle; ulusal jürinin başkanının yönetmen Kutluğ Ataman olduğu önceden açıklanmıştı. Ataman’ın başkanlık edeceği jüride, yazar Ayşe Kulin, yapımcı Zeynep Özbatur, Saraybosna Film Festivali Genel Yönetmeni Mirsad Purivatra ve oyuncu Bennu Yıldırımlar bulunuyor.